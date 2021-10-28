Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul'da taksi bulamadı
Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti fakat taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna geçip poz verdi.
28.10.2021 12:10
- Son Güncelleme: 28.10.2021 12:10
1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi.
Kendisine Fransız fenomen Parisa ve Naceri'nin menajeri Don Kerry eşlik etti. Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı.
Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.