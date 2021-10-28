Vav TV İzle
Haberler Yaşam Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul'da taksi bulamadı

Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul'da taksi bulamadı

Dünyaca ünlü Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, İstanbul'a geldi. Taksi serisi filmlerde taksicilik yapan Naceri, Cağaloğlu'ndaki bir taksi durağına gitti fakat taksi bulamadı. Samy Naceri yaklaşık 20 dakika taksi bekledi. Naceri beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi. Daha sonra Fransız aktör bindiği taksinin direksiyonuna geçip poz verdi.

28.10.2021 12:10 - Son Güncelleme: 28.10.2021 12:10
Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da taksi bulamadı

1998 yılında çekilen Fransız yapımı 'Taksi' filminin başrol oyuncusu Samy Naceri, bir film görüşmesi için İstanbul'a geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da taksi bulamadı

Taksi serisi filmlerindeki başrolüyle ün kazanan Naceri, özel bir toplantıya katılmak için Beyazıt'ta kaldığı otelden taksi durağına yürüdü.

Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da taksi bulamadı

Kendisine Fransız fenomen Parisa ve Naceri'nin menajeri Don Kerry eşlik etti. Samy Naceri, Cağaloğlu'ndaki taksi durağına geldiğinde taksi bulamadı.

Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da taksi bulamadı

Samy Naceri, yaklaşık 20 dakika taksi bekledi.

Taksi filminin başrol oyuncusu Samy Naceri İstanbul’da taksi bulamadı

Naceri, İstanbul'un tarihi caddelerinde yürürken ve taksi beklerken hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

SON DAKİKA