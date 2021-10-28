Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat'ın feryadı yürekleri dağladı: "Bebeğimdi o benim, meleğimdi"
Son dakika haberine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tutuklandı. Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı işlemlerin ardından tutuklandı.
ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI
Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.
OLAY
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.
Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.