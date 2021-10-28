Şebnem Şirin'in annesi Pervin Tokat'ın feryadı yürekleri dağladı: "Bebeğimdi o benim, meleğimdi"

ANNESİNİN FERYADI YÜREK YAKTI

Otopsinin ardından Şebnem Şirin'in cenazesi ise annesinin İncilipınar Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Pervin Tokat, kızının tabutuna sarılarak "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum" diyerek feryat etti.