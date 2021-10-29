Müge Anlı'daki 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu? Pirpor olayı nedir? Taş köprüde bulunan ceset ona mı ait bulundu mu?
Bilsen Pirpor'a ne oldu? Ölü olarak bulunan kimliği belirsiz kadın Bilsen Pirpor mu? atv ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert faili meçhul olayları çözmeye, kayıpları bulmaya devam ediyor. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi şu sıralar Bilsen Pirpor olayını ele alıyor. Ağustos ayından bu yana kayıp olan Bulgaristan göçmeni Bilsen Pirpor olayında bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Sanayi bölgesinde bulunan bir cesedin Bilsen Pirpor'a ait olabileceği düşünülüyor. Müge Anlı Bilsen Pirpor kimdir, olayı nedir? 58 yaşındaki Bilsen Pirpor'a ne oldu, bulundu mu?
29.10.2021 09:01
- Son Güncelleme: 29.10.2021 09:05
Faili meçhul olaylar ve kayıpların bulunması ile adından sıkça söz ettiren, Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni bir kayıp vakası işleniyor.
58 YAŞINDAKİ BİLSEN PİRPOR'A NE OLDU ?
Kardeşi Şuayip Vatansever ve annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelerek nerede olduğu hakkında gören bilen varsa görgü tanığı arıyorlar.