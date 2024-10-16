Naci Görür'den 5.9'luk Malatya depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı, kaç şiddetinde? "Bu faya enerji transferi..."

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası bölge halkı sokaklara akın ederken yetkililer artçı depremler konusunda uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Malatya'da yaşanan deprem sonrası açıklamada bulundu. Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok." ifadelerine yer verdi.