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Naci Görür'den 5.9'luk Malatya depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı, kaç şiddetinde? "Bu faya enerji transferi..."

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Bu depremin ardından, Prof. Dr. Naci Görür'ün geçmişteki açıklamaları tekrar gündeme geldi. Görür, bölgedeki fay hatlarının tehlikelerine dikkat çekmiş ve özellikle Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Erzincan arasında kalan bölgelerde büyük depremler olabileceği konusunda uyarılarda bulunmuştu. Peki, yeniden deprem olur mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:43 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 11:44
Naci Görür’den 5.9’luk Malatya depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı, kaç şiddetinde? Bu faya enerji transferi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Malatya'nın yanı sıra çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası bölge halkı sokaklara akın ederken yetkililer artçı depremler konusunda uyarılarda bulundu.

Naci Görür’den 5.9’luk Malatya depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı, kaç şiddetinde? Bu faya enerji transferi...

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya üzerinden Malatya'da yaşanan deprem sonrası açıklamada bulundu.

Görür, "Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok." ifadelerine yer verdi.

Naci Görür’den 5.9’luk Malatya depremi sonrası kritik uyarı: Yeniden deprem olacak mı, kaç şiddetinde? Bu faya enerji transferi...

Daha önce yapmış olduğu açıklama da yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde meydana gelen depremlerin, kırılmamış bölgelere enerji aktararak yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtmişti. Görür'ün açıklamalarında dikkat çektiği noktalardan biri, Malatya fayı üzerindeki tehlike oldu:

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