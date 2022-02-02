Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir'in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı
Antalya Manavgat'ta 3'lü ilişki sırasında Elvan K.'nın cinsel organını keserek öldürdüğü Kadir Demir cinayetinde yeni detay ortaya çıktı. İlişki sırasında çıkan tartışma sonrası odadan çıktığını söyleyen Alman sevgili Nadya A.G.'nin yalanını kameralar ortaya çıkardı.
02.02.2022 12:20
- Son Güncelleme: 02.02.2022 12:20
Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 Sokak üzerinde bulunan bir apartta 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Almanya uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kadir Demir'in (39) cesedi bulunmuştu.
Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar.