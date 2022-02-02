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Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir'in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

Antalya Manavgat'ta 3'lü ilişki sırasında Elvan K.'nın cinsel organını keserek öldürdüğü Kadir Demir cinayetinde yeni detay ortaya çıktı. İlişki sırasında çıkan tartışma sonrası odadan çıktığını söyleyen Alman sevgili Nadya A.G.'nin yalanını kameralar ortaya çıkardı.

02.02.2022 12:20 - Son Güncelleme: 02.02.2022 12:20
Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir’in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 Sokak üzerinde bulunan bir apartta 29 Ocak Cumartesi günü meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Almanya uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakalamıştı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kadir Demir'in (39) cesedi bulunmuştu.

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Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir’in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

ALMAN KADININ YALAN BEYAN VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Cinayetin ardından gözaltına alınan Elvan K. tutuklanıp ceza evine gönderilirken Almanya uyruklu Nadia Angela Grosser serbest kalmıştı.

Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir’in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

Kadın ifadesinde, "Elvan ile 2 yıldır aynı evde birlikte yaşıyoruz. Kadir'i bir süre önce sahilde görüp tanıştık. Olay sabahı Elvan ile birlikte evde alkol almaya başladık. Öğleden sonra Kadir arayınca kendisini eve davet ettik. Birlikte alkol almaya devam ettik.

Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir’in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

Cinsel ilişki esnasında Kadir bana agresif ve sert davrandı. Bu nedenle Elvan'la önce tartıştılar, ardından yumruklaşmaya başladılar.

Swinger cinayetinde yeni detay! Erkek arkadaşı Kadir Demir’in cinsel organını kesmişti! Alman sevgilinin yalanı ortaya çıktı

Elvan benden odadan çıkmamı istedi. Ben de köpekleri alıp evden çıktım ve sahile yürüdüm. Elvan bir süre sonra beni telefonla arayarak Kadir'i öldürdüğünü söyledi. Evin önüne geldiğimde jandarma araçları vardı. Beni yakalayıp karakola götürdüler" demişti.

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