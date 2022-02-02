Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile cinayet gecesi görüşmüştü! Fikret Orman'dan şok açıklama: Konu 65 bin TL değil
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti hakkında her gün yeni bir bilgi geliyor. Cinayet gecesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile buluşan Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman Türkiye'nin konuştuğu olay ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Orman, konunun 65 bin TL olmadığını söyledi. İşte detaylar...
Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün sır perdesi aralanıyor. O gece yaşanan olaydan hemen önce mekandan ayrılan Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman detayları paylaştı.
"O GECEDEN ÖNCE GÖRÜŞELİM DEDİ GÖRÜŞTÜK"
Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden hemen önce birlikte olduklarını söyleyerek, "Şafak bana çok yakın biriydi. Ben onun abisi sayılırdım. Her zaman bir sıkıntısı olsa gelip bana anlatırdı.
Olay yaşanmadan önce zaten beraberdik. Gayet mutluydu ve hiçbir sıkıntısı yoktu. Beşiktaş ile ilgili bir toplantı değil, sohbet amaçlı önceden görüşelim dedi görüştük" dedi.
"SEN BİZE RACON MU KESİYORSUN?"
Fikret Orman, "Masaya geldiklerinde. 2-3 defa şunu sormuşlar. 'Para mara yok, sıkıyorsa gelsin benden alsınlar demişsin' gibi bir şey demişler Şafak'a... Buraya onlar parayla ilgili yani 65 bin TL ile ilgili değil de "Sen bize racon mu kesiyorsun?" gibi bir olaydan gelmiş.