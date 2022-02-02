Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile cinayet gecesi görüşmüştü! Fikret Orman’dan şok açıklama: Konu 65 bin TL değil

"SEN BİZE RACON MU KESİYORSUN?"

Fikret Orman, "Masaya geldiklerinde. 2-3 defa şunu sormuşlar. 'Para mara yok, sıkıyorsa gelsin benden alsınlar demişsin' gibi bir şey demişler Şafak'a... Buraya onlar parayla ilgili yani 65 bin TL ile ilgili değil de "Sen bize racon mu kesiyorsun?" gibi bir olaydan gelmiş.