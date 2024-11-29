Sütü böyle tüketiyorsanız yandınız! Hiç içmeseniz daha iyi

Süt, çocukların gelişimi ve kemik sağlığı için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. İçeriğinde vücuda faydalı protein, vitamin ve mineraller bulunur. Ancak süt ne kadar sağlıklı olursa olsun doğru saklanmadığı taktirde bu faydalar kaybolabilir. Bu nedenle sütün saklama koşullarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Peki süt nasıl muhafaza edilmeli? İşte bilmeniz gerekenler...

Dolap kapağında saklamak riskli Birçok kişi, sütü buzdolabının kapak kısmında saklamayı tercih eder. Ancak uzmanlar bu alışkanlığın sütün taze kalmasını engellediğini vurguluyor. Buzdolabının kapakları sıkça açılıp kapandığı için süt sıcaklık değişimlerine maruz kalır. Bu da sütün hızlı bir şekilde bozulmasına neden olabilir.

İdeal sıcaklık 5 - 7 DERECE olmalı Süt, taze kalabilmesi için sabit bir sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. Uzmanlar, sütün ideal saklama sıcaklığının 5 ile 7 derece arasında olduğunu belirtiyor. Ancak buzdolabı kapaklarının sıcaklık ortalaması 10 dereceye kadar çıkabilir. Bu nedenle süt buzdolabının kapak kısmında değil orta raflarında saklanmalıdır.

Bu yöntemle tazeliğini koruyor Buzdolabının orta rafları daha stabil bir sıcaklık sunarak sütün bozulma riskini azaltır. Bu sayede süt daha uzun süre taze ve sağlıklı kalır. Buzdolabının kapak kısmı ise daha dayanıklı ürünler için uygundur; süt gibi hassas gıdalar bu alanda bozulmaya daha meyillidir.