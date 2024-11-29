Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

2025 yılında saç modasında çarpıcı değişimler söz konusu. Uzun düz saçların yerini dalgalı ve doğal saçlar alacak. Kısa ve çenede biten saç görünümü de yılın ikonik görünümleri arasında olacak. İşte kuaförünüze fotoğrafını ekran görüntüsü alarak gösterebileceğiniz ve "Bu saçı istiyorum!" diyebileceğiniz birbirinden etkileyici modeller...

Zarif ve elegan Hollywood yıldızlarını andıran orta boy kahkül ve omuzda biten saç kesimi 2025'in parlayan modellerinden biri olacak. Hem zarif hem de elegan bir stil sunan bu görünümü not alın deriz.

İddialı kesimler Saç modasında iddialı kesimleri seviyorsanız bu saç modeli aradığınız şey olabilir. Uzun ve keskin kahkül detayı 2025'e damga vuracak gibi görünüyor.

Net ve çarpıcı bir görünüm Tıpkı Hailey Bieber gibi düz ve omuzda biten bir saç kesimi tercih edebilirsiniz. Bu saç modeli 2025'in enlerinden olacak şimdiden söyleyelim...