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Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

2025 yılında hangi saç modellerinin öne çıkacağı stil meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki yeni sezonun en iddialı saç modelleri hangileri? İşte birbirinden havalı ve popüler saç kesimleri...

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 11:25
Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

2025 yılında saç modasında çarpıcı değişimler söz konusu. Uzun düz saçların yerini dalgalı ve doğal saçlar alacak. Kısa ve çenede biten saç görünümü de yılın ikonik görünümleri arasında olacak. İşte kuaförünüze fotoğrafını ekran görüntüsü alarak gösterebileceğiniz ve "Bu saçı istiyorum!" diyebileceğiniz birbirinden etkileyici modeller...

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

Zarif ve elegan

Hollywood yıldızlarını andıran orta boy kahkül ve omuzda biten saç kesimi 2025'in parlayan modellerinden biri olacak. Hem zarif hem de elegan bir stil sunan bu görünümü not alın deriz.

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

İddialı kesimler

Saç modasında iddialı kesimleri seviyorsanız bu saç modeli aradığınız şey olabilir. Uzun ve keskin kahkül detayı 2025'e damga vuracak gibi görünüyor.

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

Net ve çarpıcı bir görünüm

Tıpkı Hailey Bieber gibi düz ve omuzda biten bir saç kesimi tercih edebilirsiniz. Bu saç modeli 2025'in enlerinden olacak şimdiden söyleyelim...

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

Gotik ama iddialı

Tek renk ve kısacık saçlar senenin ilham veren görünümleri arasında olacak

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

Doğal dalgalar

2025'in en dikkat çeken saç modellerinden biri de doğal, uzun ve dalgalı saçlar olacak gibi görünüyor. Isı kullanmadan tamamen doğal şekillendirme yöntemleri ile havalı bir görünüm elde etmek mümkün.

Herkes kuaföründen o modeli isteyecek! 2025 saç kesim trendleri...

Saçlarda kraliyet esintisi

Tek tarafa ayrılmış, koyu tonlarda ve kısa saçlar 2025'in hitleri arasında yer alacak. Bu çarpıcı saç stili için Zendaya'dan ilham alabilirsiniz.

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