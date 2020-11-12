Süt sandığınız deterjan olabilir! Halkın sağlığına böyle göz dikiyorlar
Kar elde etmek amacıyla piyasaya sürülen sahte besinler insanların sağlığıyla oynuyor. Dışarıdan satın aldığımız, sipariş ettiğimiz ya da yerine giderek yediğimiz, içtiğimiz gıdalar sandığımız gibi olmayabiliyor, sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu yüzden hepimizin bilinçli tüketici olup, besin alışverişlerinde bazı püf noktalara dikkat etmemiz gerek. Peki sahte besinleri anlamak için neler yapmalıyız? Sahte gıdalar nasıl anlaşılır? İşte sağlığınızı koruyacak o detaylar.
12.11.2020 06:22
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Bal
Balın üretimi esnasında ya da üretiminden sonra yapılan çeşitli ekleme ve işlemler, balın doğal yapısını bozuyor. Balın yüksek fruktoz içeriğine sahip şuruplarla seyreltilmesi ise en çok kullanılan yöntemlerden.
Bal, en değerli ve sağlık açısından çok yararlı bir besindir. Şeker ucuz olduğu için bazı üreticiler balın içine şeker ekleyerek hile yaparlar. Her ikisinin de ana bileşeni karbonhidrat ve sudur.
Bala eklenen şekeri anlamak için:
Öncelikle 1 bardak suyun içine 1 damla bal ekleyin. Saf ve gerçek bal suda dağılmayacaktır, eğer dağılırsa içinde şeker olduğu anlamına gelir.
Kahve
Çekilmiş kahvenin içerisine onu taklit edecek arpa, buğday ve soya fasulyesi unu konulabiliyor. Hatta bazı firmalar üretim maliyetlerini azaltmak için içerisine odun parçacıkları bile ekleyebiliyorlar.
Kahveye eklenen kil nasıl tespit edilir?
Üreticiler kahveden tasarruf yapmak için kahveye kil ekleyebilirler. Kil kahveye doygunluk katar ve insan sağlığı açısından diğerleri gibi çok zararlıdır.