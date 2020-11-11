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Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı. Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi. İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü. 'Niye çekiyorsun?' diye soran 2 kadın daha sonra küfür ederek gazeteciye saldırdı.

11.11.2020 11:10 - Son Güncelleme: 11.11.2020 11:14
Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de polis tarafından yapılan maske denetimine takılan 2 İranlı kadın kendilerini görüntüleyen gazeteciye küfür ederek saldırdı.

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Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Taksim'de Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından korona virüse karşı maske denetimi gerçekleştirildi.

Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

İstiklal Caddesi'nin girişinde konuşlanan ekipler yoldan geçen maskesiz vatandaşları ve turistleri uyararak ceza kesti.

Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

Denetimler sırasında polis, biri maskesiz diğeri maskesi çenesinde dolaşan 2 İranlı kadını görüp işlem yapmak istedi.

Taksim'de maske takmadıkları için ceza kesilen kadınlar, gazetecilere saldırdı

İsmi bilinmeyen kadınlar o anda kendilerini çeken gazeteciyi görünce çılgına döndü.

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