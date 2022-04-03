Susurluk’ta vahşet! Anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi: Eşinin intiharını engellerken ölmüş

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A.'yı (10) da yaralı bulmuştu.