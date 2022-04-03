Susurluk'ta vahşet! Anne ve 3 yaşındaki oğlu toprağa verildi: Eşinin intiharını engellerken ölmüş
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan anne Bilge Akça (33) ile oğlu Muhammet Akça (3) kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Karısının ve oğlunun ölümüne sebep olan Fatih Akça ilk ifadesinde önce tabancayla daha sonrada tüfekle canına kıymak istediğini, eşinin ve kızının kendisine engel olmak istemesi sonucu olayın yaşandığını söyledi. İşte habere ilişkin merak edilenler ve kan donduran olayın tüm detayları...
03.04.2022 19:00 - Son Güncelleme: 03.04.2022 19:04
Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'ndeki evlerinde ölü bulunan anne Bilge A. (33) ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.'nın cenazeleri, Balıkesir Adli Tıp Kurumundan alınarak Dereköy Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Olayda yaralı olarak Susurluk Devlet Hastanesine kaldırılan baba Fatih A. (40) ile kızları Elçin A.'nın (10) tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Dün, ilçeye bağlı kırsal Söve Mahallesi'nde ikamet eden Bilge A. ve 3 yaşındaki oğlu Muhammet A.'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirmiş, eve gelen jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz, baba Fatih A. ile kızları Elçin A.'yı (10) da yaralı bulmuştu.