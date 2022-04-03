RAMAZAN İMSAKİYE
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Esenyurt'ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.'yi boynundan vurdu

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen bir cinayet görenleri şoke etti. Metrobüsten inen kızı takip eden cani adam tartışmaya başladıktan kısa bir süre sonra ara sokağa çekti. Sokağa giren ikili tartışmaya devam edince talihsiz kadın adam tarafından boynundan vuruldu. Olayın ardından adam bir kurşun da kendisine sıksa da hayatını kaybetmedi.

03.04.2022 23:13 - Son Güncelleme: 03.04.2022 23:16
Esenyurt’ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.’yi boynundan vurdu

Esenyurt'ta Alparslan Ç. isimli şahıs, takip ettiği Kader G. isimli kadını silahla ateş ederek öldürdü.

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Esenyurt’ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.’yi boynundan vurdu

Alparslan Ç. ardından silahla kendi kafasına sıktı. Yaşanan dehşet anları kameralara yansırken, Alparslan Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Esenyurt’ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.’yi boynundan vurdu

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak'ta meydana geldi.

Esenyurt’ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.’yi boynundan vurdu

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Ç. isimli şahıs, metrobüs üst geçidinin merdivenlerinde dakikalarca beklediği Kader G.'nin boyun kısmına henüz bilinmeyen nedenle silahla ateş etti.

Esenyurt’ta vahşetin boyutu kan gölüne dönmüş sokakla ortaya çıktı! Metrobüste takip ettiği Kader G.’yi boynundan vurdu

Daha sonra silahı kendi başına dayayan Alparslan Ç. tetiğe basarak silahı ateşledi.

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