RAMAZAN İMSAKİYE
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Eskişehir'de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler

Eskişehir'de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup kaçtı. Sırtından ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

03.04.2022 17:30 - Son Güncelleme: 03.04.2022 17:31
Eskişehir’de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler

Mustafa S., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına geldi.

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Eskişehir’de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler

Aralarında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Eskişehir’de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler

Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti, kurşunlardan biri İsa Demirci'nin sırtına isabet etti.

Eskişehir’de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler

Şüpheli Mustafa S. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirci, ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir’de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler


Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Demirci, hayatını kaybetti.

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