Eskişehir'de kan donduran olay! Sokakta vuruldu, hastanede öldü: İşte olay yerinden görüntüler
Eskişehir'de Mustafa S. (46), daha önceden husumetli olduğu seyyar halı satıcısı İsa Demirci'yi (32) tabancayla vurup kaçtı. Sırtından ağır yaralanan Demirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
03.04.2022 17:30 - Son Güncelleme: 03.04.2022 17:31
Mustafa S., aralarında daha önceden husumet olduğu belirtilen Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta oturan İsa Demirci'nin yanına geldi.
Mustafa S., belinden çıkardığı tabancayla 6 el ateş etti, kurşunlardan biri İsa Demirci'nin sırtına isabet etti.