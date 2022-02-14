Sürücüler dikkat, radar var! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 26 noktada Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26 noktada Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğunu duyurdu. Sistem, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde belirlenen yollarda bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik denetimde kullanılmaya başlandı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya'da 26 "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi"nin kurulduğunu, bugünden itibaren hız ihlallerine yönelik denetimlerde sistemin kullanılmaya başlandığını bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi doğrultusunda, şehirler arası kara yollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi/Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri"nin kurulumlarına başlandığı hatırlatıldı.
Projenin ülke geneline yaygınlaştırılarak yürütülmesi amacıyla Ankara, Afyonkarahisar, Aksaray, Çorum, Eskişehir ve Konya sınırları içerisinde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması hedeflenerek, toplam 1451 kilometre uzunluğunda 26 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi'nin kurulduğu aktarılan açıklamada, sistemlerin bulunduğu bölgelere, sürücüleri bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhalarının yerleştirildiği kaydedildi.