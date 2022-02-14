Sürücüler dikkat, radar var! Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: 26 noktada Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi kuruldu

Elektronik Denetleme Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde trafik güvenliği algısının güçlendirilmesinin ve yakalanma risk duygusunun artırılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.