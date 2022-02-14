İstanbul Mecidiyeköy'de skandal olay! 23 yaşındaki kızı takip eden adam pantolonunu indirip mastürbasyon yaptı

Yaşadıklarını anlatan genç kadın "Ben üniversite öğrencisiyim. Harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü bu mağazada çalışıyorum. Adamın beni takip ettiğini fark ettiğimde böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Mastürbayon yaptığını anladım ama yanılabileceğini düşünerek kamera kayıtlarını izlemek istedim" diye konuştu.