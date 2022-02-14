İstanbul Mecidiyeköy'de skandal olay! 23 yaşındaki kızı takip eden adam pantolonunu indirip mastürbasyon yaptı
İstanbul Mecidiyeköy'de bir mağazada akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra S. çalıştığı çocuk reyonunda bir sapığın cinsel saldırısına uğradı. Sapık adam kızı izlediği sırada bir anda pantolonunu indirerek kızı izleyip mastürbasyon yaptı.
Skandal olay Şişli Mecidiyeköy'de yer alan bir giyim mağazasında dün yaşandı. Mağaza çalışanı 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Kübra, görevli olduğu çocuk giyim katında reyonları düzenliyordu.
Bu esnada arkasına kimliği henüz belirlenemeyen bir adam yaklaştı. İddiaya göre adam yaklaşık 15 dakika boyunca gizli gizli takip ettiği genç Kübra'nın arkasından mastürbasyon yapmaya başladı.
Sapık iğrenç hareketini ise elindeki kıyafetleri siper ederek gizlemeye çalıştı. Reyon düzenlemesi yapan genç Kübra ise arkasındaki adamın hareketlerinden şüphelendi, mağazadaki güvenlik kameralarını izlemeye gitti. Görüntüleri izleyen Kübra, sapığın kendisini izleyerek mastürbasyon yaptığını anlamasıyla soluğu polis merkezinde aldı, şikayette bulundu.
Yaşadıklarını anlatan genç kadın "Ben üniversite öğrencisiyim. Harçlığımı çıkarmak için haftanın 2 günü bu mağazada çalışıyorum. Adamın beni takip ettiğini fark ettiğimde böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan geçmezdi. Mastürbayon yaptığını anladım ama yanılabileceğini düşünerek kamera kayıtlarını izlemek istedim" diye konuştu.