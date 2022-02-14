Bergama Antik Kenti’nde keşfedildi! 4-5 metre uzunluğunda 2500 yıl öncesine ait

Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bergama Müzesi, Bergama Belediyesi ve diğer resmi kurumların iş birliği ile antik kent eteklerindeki nehirde Selinos Antik Kanal Projesi'nin yürütüldüğünü kaydeden Ustura, 1,5 kilometrelik hatta yeni buluntular elde edildiğini aktardı.