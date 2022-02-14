Bergama Antik Kenti'nde keşfedildi! 4-5 metre uzunluğunda 2500 yıl öncesine ait
2014 yılında UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen Bergama Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık sur duvarları bulundu. Yaklaşık 4-5 metre yükseklikteki sur duvarlarının milattan önce 5. yüzyılda kenti saldırılara karşı korumak amacıyla yapıldığı tespit edildi.
UNESCO tarafından 2014 yılında Dünya Mirası Listesi'ne alınan Bergama Antik Kenti'nde 2 bin 500 yıllık sur duvarları bulundu.
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Bergama Antik Kenti'ni çevreleyen Selinos Deresi'nde yürüttüğü restorasyon, temizlik ve araştırma çalışmaları kapsamında taş duvarlara ulaşıldı.
SOSYOLOJİK VE EKONOMİK GÜÇ İŞARETİ
Bergama Müzesi Müdürü Nilgün Ustura, Bergama Antik Kenti ve çevresinde yürütülen çalışmaların, her yıl arkeoloji dünyasına yeni keşifler kazandırdığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bergama Müzesi, Bergama Belediyesi ve diğer resmi kurumların iş birliği ile antik kent eteklerindeki nehirde Selinos Antik Kanal Projesi'nin yürütüldüğünü kaydeden Ustura, 1,5 kilometrelik hatta yeni buluntular elde edildiğini aktardı.