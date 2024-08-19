Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler havada uçuştu! Gelin ve damat...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında kavga çıktı. Bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.
"YAN BAKMA" KAVGASI
Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile başka masada oturan grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.
GELİN VE DAMAT YARALI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine bıçak, şişe ve sandalyelerle saldırdı. Kavgada Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kayınvalidesi N.I., damat M.B. ile gelin B.U. ile M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ve H.C.K. yaralandı.