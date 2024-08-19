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Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler havada uçuştu! Gelin ve damat...

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında kavga çıktı. Bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 15:58 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 17:40
Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler havada uçuştu! Gelin ve damat... 1

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki düğün salonunda davetli aileler arasında çıkan bıçak, şişe ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada, aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler havada uçuştu! Gelin ve damat... 2

"YAN BAKMA" KAVGASI

Olay, 14 Ağustos saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana geldi. Ailesiyle masada oturan Ö.Ç. ve kardeşi M.R.Ç. ile başka masada oturan grup arasında 'yan bakma' bahanesiyle tartışma çıktı.

Bodrum'da düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Düğün salonu karıştı: Yumruklar sandalyeler havada uçuştu! Gelin ve damat... 3

GELİN VE DAMAT YARALI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine bıçak, şişe ve sandalyelerle saldırdı. Kavgada Ö.Ç.'nin eşi N.A.Ç., kayınvalidesi N.I., damat M.B. ile gelin B.U. ile M.S., H.S., I.S., G.T., B.S., H.D., M.B., E.T. ve H.C.K. yaralandı.

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