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Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayacak gece Süper Ay tutulması meydana gelecek. Ayın en parlak ve yakın olduğu zaman olan Süper Ay tutulması için gök olaylarını yakından takip eden komplo teorisyenleri kıyamet iddiasını ortaya atıyor. Süper Ay, yıllar boyunca korku filmlerinden, hikayelere, kıyamet komplo teorilerine kadar her şeyin arkasında ilham kaynağı oldu.

09.03.2020 12:11 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

Bu gece meydana gelecek Süper Ay Tutulması, ayın en parlak ve yakın olduğu zaman olarak biliniyor. Gökyüzünde meydana gelen olaylar, komplo teorisyenlerinin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz yıl meydana gelen Süper Kanlı Ay tutulması da birçok iddianın odağında yer almıştı.

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Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

Tarih boyunca Süper Kanlı Ay Tutulması korku ve felaketlerin habercisi olarak yorumlandı.

Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

Kanlı Ay Tutulması popüler kültürde oldukça geniş çaplı şekilde işleniyor.

Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

Nadir gök olayı ile ilgili yazılmış bazı kitaplar da bulunuyor.

Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!
Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

Yüzyılda 28 defa meydana gelen gök olayı birçok komplo teorisini de beraberinde getirdi.

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