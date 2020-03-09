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Süper Ay kıyamet habercisi mi? 2020 Süper Ay tutulması için olay yaratan teori!

9 Mart'ı 10 Mart'a bağlayacak gece Süper Ay tutulması meydana gelecek. Ayın en parlak ve yakın olduğu zaman olan Süper Ay tutulması için gök olaylarını yakından takip eden komplo teorisyenleri kıyamet iddiasını ortaya atıyor. Süper Ay, yıllar boyunca korku filmlerinden, hikayelere, kıyamet komplo teorilerine kadar her şeyin arkasında ilham kaynağı oldu.

09.03.2020 12:11 - Son Güncelleme: 09.03.2020 12:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





