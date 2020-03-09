Fenerbahçe tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın vurulma görüntüleri kamerada

Mehmet Altunkaynak'ın 2017 yılında öldürülmesinden birkaç ay önce Güngören'de sürekli gittiği kahvehaneye gelen İsmail D. ve İbrahim G. tarafından tribünlere gitmemesi ve tribünlerden uzak kalması yönünde tehdit edildiği, Altunkaynak'ın da husumetin büyümemesi için tribünlere gitmediği öğrenildi. Altunkaynak, maç izlediği kahvehanenin çıkışında öldürüldü. Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde Altunkaynak'ı vuran kişinin Samet D.(30) olduğu tespit edildi.