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Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 9 Mart 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

09.03.2020 09:25 - Son Güncelleme: 09.03.2020 09:25
Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

KOÇ:
İlişkilerinizde kalıcı duygular beklerken, yaşam standardı olarak yüksek olanaklara sahip ilişki fırsatları kolluyorsunuz.. Her şeyin parasal değerler çerçevesinde değişmediğini görecek, yaşantınızdan keyif almasını öğreneceksiniz. Dinlenmeye ihtiyacınız var. Rahatladığınız zaman işinizde çok daha başarılı bir performans sergiliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

BOĞA:
Venüs sizi çekici ve hoş yaparken, karşı cinse istediklerinizi yaptıracağınız bir gün içindesiniz. Yaratıcılığınızın ön planda olması sizi bir adım daha öne taşıyor. Uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Hormonal rahatsılıklar ve ayaklarınızla ilgili problemler ortaya çıkarsa hemen doktorunuza başvurmalısınız.

Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

İKİZLER:
Kendinizi iyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda oldukça duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız sizin özlemli olduğunuz konuları da beraberinde getirecek. Askıda kalan işlerinizle ilgilenmek için, elinize fırsat geçiyor.Bugün çoğul fikirler içinde kalmanız mümkün.

Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

YENGEÇ:
Duygu alış verişi içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Gireceğiniz toplantılarda ve sosyal yaşantınızda akıl ve mantık karmaşası yaşamak istemediğiniz için, dinlemeyi yeğlerken, karşı cinsin dikkatini çekebilirsiniz. Yeni ilişkileri konusunda temkinli hareket etmenizi, isabetli bir davranış olarak nitelendirebiliriz.

Günlük burç yorumları – 9 Mart 2020 Pazartesi

ASLAN:
Ay burcunuzda ilerlerken, daha duygusal ve romantik ilişkiler içindesiniz. Aklınız oldukça karışık ve sürekli değişim gösteriyorsunuz.. Bugün olması gereken olayların dışında cereyan edecek olan çevresel sorunlar bazı kişilerin kafasını karıştıracak İçsel huzursuzluğunuzu yenerek, kendinizi işinize vermelisiniz.

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