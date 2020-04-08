Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası
Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir kez daha gerçekleşti. Süper Ay nefis manzaralar bıraktı bırakmasına ama corona virüs ile boğuşan dünya bunu da yine korona virüse bağladı. İngiltere halkı Süper Ay'ın görünmesini koronavirüsten kurtuluş olarak niteledi. Bakın neden...
08.04.2020 15:09
- Son Güncelleme: 08.04.2020 15:09
Çin'in Vuhan kentinde görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dünya çapında çoğu kişinin ölümüne sebep oldu. Okullar, camiler ve çoğu iş yeri geçici olarak kapatıldı. Çoğu ülkede gerekli tedbirler alınmaya devam edilirken, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" birçok ülkeden görüntülendi.
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