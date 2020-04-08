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Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir kez daha gerçekleşti. Süper Ay nefis manzaralar bıraktı bırakmasına ama corona virüs ile boğuşan dünya bunu da yine korona virüse bağladı. İngiltere halkı Süper Ay'ın görünmesini koronavirüsten kurtuluş olarak niteledi. Bakın neden...

08.04.2020 15:09 - Son Güncelleme: 08.04.2020 15:09
Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Çin'in Vuhan kentinde görülen ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dünya çapında çoğu kişinin ölümüne sebep oldu. Okullar, camiler ve çoğu iş yeri geçici olarak kapatıldı. Çoğu ülkede gerekli tedbirler alınmaya devam edilirken, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" birçok ülkeden görüntülendi.

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Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de Ay'ın Dünya'ya en çok yaklaştığı gün olan 'Pembe Süper Ay', halk tarafından koronavirüs salgınının sona ermesi olarak yorumlandı.

Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

KORONAVİRÜS SALGININDAN KURTULUŞ!

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve daha büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir çok ülkeden görüntülendi. İngiltere'de de görüntülenen Süper Ay dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtuluş olarak nitelendirildi.

Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Bu yıl 3'üncüsü gözlenen süper ay olayında, Dünya'nın uydusu Ay, yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük gözlemlendi. Bu doğa olayı, batıl inançlı İngilizler tarafından koronavirüs salgınının yakın zamanda sona ereceği şeklinde yorumlandı.

Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Nisan ayında gözlemlenen Süper Ay, eski zamanlarda doğada açan çiçeklerin renginden dolayı Amerikan Yerlileri tarafından, 'Pembe Süper Ay' olarak isimlendirmişti.

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