Haberler Galeri Yaşam Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Süper Ay corona virüsün bitişi mi olacak? İngilizler'den 8 Nisan 2020 Süper Ay'ı korona virüsün sonu olacak iddiası

Gezegenimizin tek uydusu olan Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" bir kez daha gerçekleşti. Süper Ay nefis manzaralar bıraktı bırakmasına ama corona virüs ile boğuşan dünya bunu da yine korona virüse bağladı. İngiltere halkı Süper Ay'ın görünmesini koronavirüsten kurtuluş olarak niteledi. Bakın neden...

08.04.2020 15:09 - Son Güncelleme: 08.04.2020 15:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





