Kan donduran görüntü! Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!
Bu fotoğraflarda hem saldıran hem de saldıraya uğrayan için bir hayatta kalma mücadelesi var. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. Ve o inanılmaz anlar sosyal medyada tık rekorları kırdı. Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Zürafa (Giraffa camelopardalis), soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve gevişgetirenler arasında da en büyük; Afrika'da yaşayan çift toynaklı memelidir. Bilimsel tür adı deveye benzer şekline ve leoparda benzeyen beneklerine ithafen verilmiştir. Ana ayırtedici özelikleri oldukça uzun boynu ve bacakları, tüylü deriyle kaplı boynuzları ve beyaz-krem bir ten üstünde siyah ve kahverengi arasında değişen benekleridir.
Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... Kan donduran görüntü! İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi! Zürafa: Afrika'da yaşayan, boyu altı metreyi bulabilen, çok uzun boyunlu, koyu kızıl sarı renkte, derisinde açık renkli ve çok köşeli iri benekler bulunan, otçul bir hayvandır. Aslan ise Afrika'da yaşayan, koyu sarı renkli, erkeğinin boynunda yele bulunan, büyük ve çok güçlü, yırtıcı bir memeli hayvan olmaktadır. Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Dakikalarca süren bu kovalamaca aslanların zürafayı yere yıkmasıyla son buluyor.