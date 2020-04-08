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Kan donduran görüntü! Hayatta kalma mücadelesinin kazananı... İki aslan dev zürafayı gözüne kestirdi!

Bu fotoğraflarda hem saldıran hem de saldıraya uğrayan için bir hayatta kalma mücadelesi var. Güney Afrika'da bir doğa parkında fotoğrafçı Vincent Grafhort iki aslanın devasa zürafayı avlama anını kare kare fotoğrafladı. Ve o inanılmaz anlar sosyal medyada tık rekorları kırdı. Görüntüler iki aslanın bir zürafayı avlama çabalarını ve zürafanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Zürafa (Giraffa camelopardalis), soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve gevişgetirenler arasında da en büyük; Afrika'da yaşayan çift toynaklı memelidir. Bilimsel tür adı deveye benzer şekline ve leoparda benzeyen beneklerine ithafen verilmiştir. Ana ayırtedici özelikleri oldukça uzun boynu ve bacakları, tüylü deriyle kaplı boynuzları ve beyaz-krem bir ten üstünde siyah ve kahverengi arasında değişen benekleridir.

08.04.2020 17:29 - Son Güncelleme: 08.04.2020 17:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





