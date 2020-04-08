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Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Teknoloji ile birlikte gelişen ve değişen dünyada yaşam şekilleri de değişti. Ancak bazı topluluklar var ki onlar hala enteresan, akla hayale sığmayan geleneklerini sürdürüyor. Bebeklerini camlardan sarkıtıyor, ölüleriyle dans ediyorlar. Ancak içlerinde bir tanesi var ki inanması hayli güç. İşte dünnyanın en garip gelenekleri.

08.04.2020 09:44 - Son Güncelleme: 08.04.2020 09:52
Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

La Tomatina, Valencia
Valencia kentine yakın Bunol kasabasında her yıl düzenlenen La Tomatina festivaline yerel halkın yanı sıra binlerce turist de katılmakta. Son zamanlarda ünü giderek yayılan festival aslında eski bir gelenek. 1945 yılında çıkan bir isyanda köylüler polise karşı domatesleri silah olarak fırlatmaya başlayınca sonraki yıllarda bu bir geleneğe dönüşür. La Tomatina her Ağustos ayının son çarşamba günü gerçekleştiriliyor.

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Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Thaipusam bayramı, Hindistan
Hinduların bu kutsal bayramında insanlar Murugan'a fedakarlıklarını göstermek için vücutlarının en hassas bölgelerini piercing ile deliyor. Gelenek Hindistan'ın yanı sıra Sri Lanka, Singapur, Mauritius, Malezya, Tayland ve Myanmar'da yerel kültürün bir parçası.

Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Mermi Karınca Eldiveni töreni, Brezilya
Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri mermi karınca dolu bir eldivene sokuluyor. Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir zehre sahip. Yine de bu ritüeli gerçekleştirmeyenler yetişkin bir erkek olarak kabul edilmediğinden mecburen her genç bu ritüeli gerçekleştiriyor.

Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Ölüm ayini, Venezuela - Brezilya
Venezuela ve Brezilya sınırları içinde yaşayan Yanomami kabilesinin kendilerine has gelenekleri bulunuyor. Ölülerini yakan Yanomami kabilesi, daha sonra bu ölülere ait külleri yöresel bir çorbaya serpiştiriyor. Yanomamiler bu çorbayı içtiklerinde ölülerinin ruhunun, kendi bedenlerine geçtiğine inanıyor. Üstelik bu çorba ölen kişinin en sevdiği kişiler tarafından içilmek zorunda.

Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Bali, Endonezya
Özellikle Endonezya'nın Bali adasındaki Hinduların önemsediği bu gelenekte dişler törpüleniyor. Erkek ve kadının, evliliklerinin gerçekleşmesi için mutlaka yapması gereken bu ritüel, kimi zaman düğün sırasında da gerçekleştiriliyor.

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