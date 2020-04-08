Dünyanın en garip geleneği! Evlenmeden yasak, yıkanamıyorlar....

Mermi Karınca Eldiveni töreni, Brezilya

Brezilya'daki Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Satere-Mawe kabilesinde oldukça acılı bir gelenek sürdürülüyor. Erkek çocuklarının yetişkinliğe geçiş töreni olan bu ritüel sırasında gençler ormanın derinliklerine yanlarında birkaç kişi refakatinde götürülüp elleri mermi karınca dolu bir eldivene sokuluyor. Dünyadaki en tehlikeli karınca türü olan mermi karıncaların ısırığı oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir zehre sahip. Yine de bu ritüeli gerçekleştirmeyenler yetişkin bir erkek olarak kabul edilmediğinden mecburen her genç bu ritüeli gerçekleştiriyor.