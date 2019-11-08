Sultanahmet Camii'nin kapıları 400 yıl sonra aynı teknikle yenileniyor: "Osmanlı ne kullandıysa biz de onu kullanıyoruz"
Sultanahmet Camii'nin kapılarına, döneminde kullanılan tekniklerle restorasyon ve konservasyon işlemi yapılıyor. Kapıların restorasyon işlemini yapan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş, "Camileri dolaşan insanlarımız kapılara hiç dikkat etmiyorlar. Halbuki ne kadar müthiş eserler olduğunu bir anlayabilseler onlar bile bunlara çok değer verecekler." dedi.
Turistlerin Blue Mosque (Mavi Cami) olarak bildiği, 400 yıllık tarihi olan camiinin kapılarının restorasyon çalışmalarını yapan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptıkları restorasyon ve konservasyon (mimarinin yapıldığı dönemde kullanılan malzemelere uygun yapılan işlem) çalışmalarını anlattı.
KAPILARIN EN İNCE DETAYINA KADAR FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİYOR
27 yıldır restorasyon işiyle uğraşan Sedefkar Ustası Cengiz Beşiktaş, "Atölyemizdeki bu kapılar caminin batı cephesindeki cümle kapılarıdır. Restorasyona başlamadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğünden kontrole geliyorlar. Kontrollerin yanı sıra bilim kurulu üyelerimiz var.
Çok değerli hocalarımız var. O hocalarımız denetimleriyle ve istişareleri sonucunda kapılarımızın restorasyonuna başlıyoruz. Kapılarımız restorasyonuna başlamadan, kapılarımız sökülmeden önce profesyonel fotoğraf makineleriyle fotoğrafları çekiliyor. En ince detayına kadar fotoğrafları çekiliyor." dedi.
"OSMANLI NE KULLANDIYSA BİZ DE ONU KULLANIYORUZ"
Kapıların Sultanahmet Camii'nin yanında kurulan atölyeye kalabalık bir ekip yardımıyla taşındığını söyleyen Cengiz Beşiktaş, "Atölyemize taşınan kapılar, temizlenerek konservasyona hazırlanıyor. Konservasyona başlamadan önce bilim kurulundan gelen hocalarımızın denetimlerinde, kullanacağımız ahşabı, malzemenin en ince ayrıntısına göre tespit ederek işleme başlıyoruz.