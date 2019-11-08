Sultanahmet Camii'nin kapıları 400 yıl sonra aynı teknikle yenileniyor: "Osmanlı ne kullandıysa biz de onu kullanıyoruz"

"OSMANLI NE KULLANDIYSA BİZ DE ONU KULLANIYORUZ"

Kapıların Sultanahmet Camii'nin yanında kurulan atölyeye kalabalık bir ekip yardımıyla taşındığını söyleyen Cengiz Beşiktaş, "Atölyemize taşınan kapılar, temizlenerek konservasyona hazırlanıyor. Konservasyona başlamadan önce bilim kurulundan gelen hocalarımızın denetimlerinde, kullanacağımız ahşabı, malzemenin en ince ayrıntısına göre tespit ederek işleme başlıyoruz.