Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal M., "Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.