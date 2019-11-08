Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!
Manisa'da yaşayan Serdal M. ve Asiye M.'in 7 yaşındaki çocukları Y.M. ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi için Manisa'dan İzmir'e gelen aile, "kendine zarar vermemesi için" ellerini plastik şişede muhafaza ediyorlar.
08.11.2019 09:57
- Son Güncelleme: 08.11.2019 09:57
Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal M., "Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.
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