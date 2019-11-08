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Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

Manisa'da yaşayan Serdal M. ve Asiye M.'in 7 yaşındaki çocukları Y.M. ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı. Vücudunda yaralar oluşan çocuklarını tedavi için Manisa'dan İzmir'e gelen aile, "kendine zarar vermemesi için" ellerini plastik şişede muhafaza ediyorlar.

08.11.2019 09:57 - Son Güncelleme: 08.11.2019 09:57
Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

Manisa'da yaşayan Serdal M. (43) ve Asiye M.'in (27) 7 yaşındaki çocukları Y. M., 1,5 yaşındayken vücudunda morluklar oluşana kadar kendini tokatlıyordu. Y. bir süre sonra da ellerini ve kollarını sürekli ısırmaya başladı.

Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

Maden ailesi bunun üzerine çocuklarını Manisa'da hastaneye götürdü ve orada bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk teşhisi konuldu. Verilen ilaçların işe yaramadığını belirten aile, çareyi 3 ay önce İzmir'e gelmekte buldu.

Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

PET ŞİŞEYLE ELLERİNİ BAĞLIYORLAR
Aile, Y.'nin sürekli olarak ellerini ısırması nedeniyle çareyi ellerine plastik şişe bağlamakta buldu. Yemek yiyemeyen, sürekli olarak kendine zarar veren 7 yaşındaki Y. M.'nin hu hali ise gören herkesin yüreklerini sızlattı.

Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

Çocuğunun ellerini sürekli ısırdığını, kendilerine ise bir zarar vermediğini söyleyen baba Serdal M., "Sürekli ellerini, kollarını ısırıyor. Kendine zarar vermesin diye ellerini plastik şişeye sokup bağlıyoruz. Oğlumun hastalığı ne, tedavisi ne tam olarak bilmiyoruz. Yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Ailesi ellerini plastik şişeye sokup bağlamak zorunda kaldı! Durduramıyorlar!

"LÜTFEN OĞLUMU KURTARIN"
3 yaşındaki Umut ve görme engelli 6 aylık Miran adlarında iki çocuğu daha bulunan Serdal M., "Bizim maddi durumumuz yok. İzmir'de elektrik ve su olmayan yere taşındık.

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