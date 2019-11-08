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Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

Alemlere rahmet olan Efendimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Yaşadığı örnek hayatı ile ümmetine örnek olan Hz.Muhammed, bir Müslümanın hayatını nasıl yaşaması gerektiğine dair bir rehberdir. Peygamberimizin sevdiği şeyler aynı zamanda birer öğüttür. Peki peygamberimizin sevdiği renkler, isimler, yemekler, kokular, çiçekler nelerdir?

08.11.2019 11:14 - Son Güncelleme: 08.11.2019 11:21
Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

Peygamber efendimiz (SAV)'in sevdiklerini ve yapılmasını da müslümanlara tavsiye ettiği şeyleri sizler için derledik. İşte Peygamber Efendimiz (SAV)'in 'EN' sevdiği şeylerden bazıları...

Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

EN SEVDİĞİ RENK

Peygamber Efendimiz (SAV)'in siyah, beyaz, yeşil ve kırmızı renklerdeki kıyafetleri daha çok tercih ettiği bilinmektedir. ((İbn-i Sa'd, Tabakat, I/451; Buhari, el-Ebed 127 no: 348)

Peygamber Efendimiz (SAV), müslüman kişilerin beyaz elbise giymelerini önermiştir.

Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

İbni Abbâs (ra)'dan rivayet edilenlere göre:

"Beyaz renk elbiseler giyiniz; çünkü elbiselerinizin hayırlısı beyaz olanlardır. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. "

Ebû Dâvûd, Tıb 14, Libâs 1; Tirmizî, Cenâiz 18, Edeb 46. Ayrıca bk. Nesâî, Ce nâiz 38, Zînet 97; İbni Mâce, Cenâiz 12, Libâs 5

Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

EN SEVDİĞİ İÇECEK

"Resûlüllah (SAV) Efendimizin helva ve bal hoşuna giderdi." (Buharî, Eşribe, 15, Tıb, 4)

(Resul-i Ekrem, bal şerbetini çok severdi.) [İbni Sünni]

Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

EN SEVDİĞİ YEMEK

Tirmizi, Ebu Talut'tan şöyle dediğini buyurmuştur: Bir gün Enes'in (ra) yanına girdim. Kabak yiyordu. Bir taraftan da: "Sen öyle bir bitkisin ki, ben seni sadece Resulullah (SAV) sevdiği için seviyorum." diyordu. (Tirmizi)

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