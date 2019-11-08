Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...

EN SEVDİĞİ YEMEK

Tirmizi, Ebu Talut'tan şöyle dediğini buyurmuştur: Bir gün Enes'in (ra) yanına girdim. Kabak yiyordu. Bir taraftan da: "Sen öyle bir bitkisin ki, ben seni sadece Resulullah (SAV) sevdiği için seviyorum." diyordu. (Tirmizi)