Peygamber Efendimiz (SAV)'in en sevdiği şeyler...
Alemlere rahmet olan Efendimizin doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır. Yaşadığı örnek hayatı ile ümmetine örnek olan Hz.Muhammed, bir Müslümanın hayatını nasıl yaşaması gerektiğine dair bir rehberdir. Peygamberimizin sevdiği şeyler aynı zamanda birer öğüttür. Peki peygamberimizin sevdiği renkler, isimler, yemekler, kokular, çiçekler nelerdir?
08.11.2019 11:14
- Son Güncelleme: 08.11.2019 11:21
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