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Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme'den emsal karar

Şule Çet ismi hafızalardan hiç silinmedi. Genç kadın, 7 yıl önce Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilse de, patronu tarafından tacize uğrayıp plazadan atıldığı ortaya çıktı. Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dosya kapandı. Sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına, arkadaşı Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, sanıklara maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Mahkeme, bu davada emsal niteliğinde bir karar verdi.

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takvim.com.tr
Şule Çet davasında yeni gelişme

Ankara'da üniversite öğrencisi olan Şule Çet, bundan tam 7 yıl önce bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilse de, patronu tarafından tacize uğrayıp plazadan atıldığı ortaya çıktı.

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar

Şule Çet'in ölümüyle ilgili ailesi hukuk mücadelesi başlattı. Yıllar süren mücadelenin ardından sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına, arkadaşı Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar

MAHKEME EMSAL KARAR VERDİ

Aile, sanıklara maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Mahkeme, bu davada emsal niteliğinde bir karar verdi.

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar

Karara göre; sanıklar Çet'in ailesine 1 milyon TL manevi, 711 bin TL ise maddi tazminat ödeyecek.

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar

BABA KARARA İLİŞKİN KONUŞTU

Karara ilişkin konuşan Şule'nin babası İsmail Çet, "Kızım Şule Çet'in ölümünden dolayı onu çok özlüyorum. Tazminat davasını kazandık fakat karşı tarafın üzerinde bir mal varlığı olmadığından dolayı bir talepte bulunamıyoruz" dedi.

Şule Çet davasında yeni gelişme

Şule Çet'in avukatı Umur Yıldırım, "Maalesef tahsil kabiliyeti şu an için mümkün değil. Herhangi üzerlerinden bir mal kaçırma durumu vesaire var mı? Bunlara bakacağız" ifadelerini kullandı.

Şule Çet davasında yeni gelişme

Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar

Çet ailesi, tazminatı aldıkları taktirde paranın bir bölümü ile bir hayır kurumuna bağışta bulunacaklarını paranın diğer bölümünü ise Çet Parkı'na harcayacaklarını açıkladı.