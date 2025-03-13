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Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme’den emsal karar
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Şule Çet davasında yeni gelişme! Mahkeme'den emsal karar

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 10:16

Şule Çet ismi hafızalardan hiç silinmedi. Genç kadın, 7 yıl önce Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın intihar olduğu iddia edilse de, patronu tarafından tacize uğrayıp plazadan atıldığı ortaya çıktı. Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada dosya kapandı. Sanıklardan Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezasına, arkadaşı Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aile, sanıklara maddi ve manevi tazminat davası da açtı. Mahkeme, bu davada emsal niteliğinde bir karar verdi.

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