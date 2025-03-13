Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

4 BİN TL YATIRDI

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dolandırılan mağdur müşteki F.K. olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. F.K. ifadesinde şunları söyledi,

"Ben internette Jigolo sitesine üye olmak için önce 500 TL gönderdim. Daha sonra beni bir kadın aradı, bin TL daha gönderdim. Bir süre sonra bana jigolo sitesinden telefonda bana FETÖ ile tehdit edildim. 2 Bin 500 TL daha gönderdim. Toplam 4 bin TL para yatırdım dedi.