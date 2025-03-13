Antalya'da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı
Antalya'da bir çete internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandırdı. Siteye üye olanlardan önce para alan ardından FETÖ üyeliği ile tehdit eden şüpheliler,hakim karşısına çıktı. Mağdur ismin ifadesi ağızları açık bıraktı.
takvim.com.tr
Antalya'da bir çete internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını tuzağına düşürdü. Siteye üye olanlardan önce para alan ardından FETÖ üyeliği ile tehdit eden şüpheliler, hakim karşısına çıktı.
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık duruşmasına mağdur F.K.,ve tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K. başka ilden SEGBİS ile katılırken, diğer sanıklardan Y.T. ve F.S. mahkemeye katılmadı. Sanıkların avukatları hazır bulundu.
Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K.'ya bir Jigolo sitesi üzerinden,
"Dolandırıcılık yoluyla gelen paralar senin hesabına geldiği görülüyor. Neler söyleyeceksiniz?" diye sordu.
"BEBEĞİM VAR"
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanın sorusu üzerine duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık kadın D.K, verdiği ifadesinde,
''Benim hesabıma gelen paraları ben çekmedim, benim sadece bir bankada hesabım var o hesaba hiç para almadığım gibi ben 5 kuruş para almadım. ATM'de kameralar var incelesinler kimlerin aldığı belli olur. Benim bebeğim var bende mahkemelere gitmekten zorlanıyorum sanık Y.T. adını mahkemede duydum eşimin aldığı asgari ücretle geçiniyorum" dedi.
"KİMLİK BİLGİLERİM ÇALINMIŞ OLABİLİR"
Sanık kadın D.K.,
"Ben günü birlik çalışmak için kimlik bilgilerim olan fotokopi vermiştim, belki oradan kimlik bilgilerim çalınmış olabilir. Çünkü ben oradan başka hiçbir yere kimlik bilgilerimi vermedim burada bende mağdur oldum" dedi.