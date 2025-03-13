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Antalya'da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

Antalya'da bir çete internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını dolandırdı. Siteye üye olanlardan önce para alan ardından FETÖ üyeliği ile tehdit eden şüpheliler,hakim karşısına çıktı. Mağdur ismin ifadesi ağızları açık bıraktı.

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takvim.com.tr
Antalya’da ’jigolo çetesi’ne operasyon!

Antalya'da bir çete internet sitesi kurup, zengin kadınlarla para karşılığı birlikte olmak isteyen 'jigolo' adaylarını tuzağına düşürdü. Siteye üye olanlardan önce para alan ardından FETÖ üyeliği ile tehdit eden şüpheliler, hakim karşısına çıktı.

Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dolandırıcılık duruşmasına mağdur F.K.,ve tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K. başka ilden SEGBİS ile katılırken, diğer sanıklardan Y.T. ve F.S. mahkemeye katılmadı. Sanıkların avukatları hazır bulundu.

Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı tutuksuz yargılanan sanık kadın D.K.'ya bir Jigolo sitesi üzerinden, "Dolandırıcılık yoluyla gelen paralar senin hesabına geldiği görülüyor. Neler söyleyeceksiniz?" diye sordu.

Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

"BEBEĞİM VAR"

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanın sorusu üzerine duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık kadın D.K, verdiği ifadesinde, ''Benim hesabıma gelen paraları ben çekmedim, benim sadece bir bankada hesabım var o hesaba hiç para almadığım gibi ben 5 kuruş para almadım. ATM'de kameralar var incelesinler kimlerin aldığı belli olur. Benim bebeğim var bende mahkemelere gitmekten zorlanıyorum sanık Y.T. adını mahkemede duydum eşimin aldığı asgari ücretle geçiniyorum" dedi.

Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

"KİMLİK BİLGİLERİM ÇALINMIŞ OLABİLİR"

Sanık kadın D.K., "Ben günü birlik çalışmak için kimlik bilgilerim olan fotokopi vermiştim, belki oradan kimlik bilgilerim çalınmış olabilir. Çünkü ben oradan başka hiçbir yere kimlik bilgilerimi vermedim burada bende mağdur oldum" dedi.

Antalya’da ’jigolo çetesi’ne operasyon!

4 BİN TL YATIRDI

Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı dolandırılan mağdur müşteki F.K. olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. F.K. ifadesinde şunları söyledi,

"Ben internette Jigolo sitesine üye olmak için önce 500 TL gönderdim. Daha sonra beni bir kadın aradı, bin TL daha gönderdim. Bir süre sonra bana jigolo sitesinden telefonda bana FETÖ ile tehdit edildim. 2 Bin 500 TL daha gönderdim. Toplam 4 bin TL para yatırdım dedi.

Antalya’da inanılmaz olay! Önce jigolo sitesine üye oldu! Sonra FETÖ tehdidi ile karşı karşıya kaldı

AVUKATLAR MÜVEKKİLLERİNİN BERAATİNİ İSTEDİ

Sabah'tan Mehmet Al'ın haberine göre; Duruşmada sanık kadın D.K, Y.T ve F.S avukatları müvekkillerinin suça karışmadığını belirterek beraatlerini talep ettiler. Alanya 1.Ağır Ceza Mahkemesi heyeti internette kurdukları jigolo sitesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuksuz yargılanan iki sanıklar Y.T ve F.S önümüzdeki duruşmada ifadeleri alınması için kolluk kuvvetlerine yazıyla bildirilerek zorla getirilmesine, duruşmanın 24 Haziran saat 13.50'de görülmesine karar verildi.