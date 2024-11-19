SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri alıyor! Şampiyondan sıra dışı kilo verme sırları

Dövüşçüler, rakiplerine karşı fiziksel avantaj elde etmek amacıyla tartıya girmeden önce kilo kaybeder ve ardından dövüş gününe kadar bu kiloları hızla geri alır. Bu süreç dövüşçülerin daha güçlü ve dayanıklı olmalarını sağlarken aynı zamanda ciddi sağlık riskleri taşır. Peki dövüş ustaları 5 günde 20 kilo verip sadece 24 saat içinde geri almayı nasıl başarıyor? İşte şampiyon isimlerin sıra dışı kilo verme sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:49 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 09:49
5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri alıyor! Şampiyondan sıra dışı kilo verme sırları

Dünya çapında tanınan MMA (karma dövüş sanatları) dövüşçüleri, genellikle dövüş öncesi hızla kilo kaybedip tartıyı geçtikten sonra kilolarını hızla geri alarak rakiplerine karşı fiziksel avantaj sağlıyorlar. Öte yandan bu süreç dövüşçülerin performanslarını artırırken aynı zamanda son derece tehlikeli bir strateji olarak dikkat çekiyor. Üst düzey dövüşçüler için doğru yönetildiğinde bu teknik rekabet avantajı yaratırken yanlış uygulandığında ise geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki şampiyon isimler 5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri almayı nasıl başarıyorlar? İşte sürece dair merak edilen detaylar...

5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri alıyor! Şampiyondan sıra dışı kilo verme sırları

Tartıda kilo verip dövüş günü geri alıyorlar

MMA dövüşçülerinin tartıya çıktıkları gün ile dövüş günleri arasında büyük kilo değişimleri yaşaması yaygın bir uygulamadır. Dövüşçüler genellikle kilo sıralamasına girebilmek için tartıya kadar kilo verir ardından hızla kilo alarak dövüşe daha güçlü, dayanıklı ve çevik girmeyi hedeflerler. Örneğin UFC şampiyonu Georges St. Pierre, 5 günde 20 kilo verebiliyor ancak dövüşünden önce hızla bu kiloları geri alabiliyor.

5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri alıyor! Şampiyondan sıra dışı kilo verme sırları

Şampiyonun stratejisi işe yarıyor

Kişisel antrenör Nate Green, bu stratejiyi kendi üzerinde test etti ve 5 gün içinde yaklaşık 9 kilogram kaybetmeyi başardı. Bu deneyimi gerçekleştirmek için Georges St. Pierre'in kilo stratejisini takip etti. Dr. John Berardi'nin gözetiminde uyguladığı bu süreç sadece hızlı kilo kaybını değil aynı zamanda kaybedilen kiloların nasıl geri alındığını da içeriyordu.

SON DAKİKA