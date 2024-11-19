5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri alıyor! Şampiyondan sıra dışı kilo verme sırları

Dünya çapında tanınan MMA (karma dövüş sanatları) dövüşçüleri, genellikle dövüş öncesi hızla kilo kaybedip tartıyı geçtikten sonra kilolarını hızla geri alarak rakiplerine karşı fiziksel avantaj sağlıyorlar. Öte yandan bu süreç dövüşçülerin performanslarını artırırken aynı zamanda son derece tehlikeli bir strateji olarak dikkat çekiyor. Üst düzey dövüşçüler için doğru yönetildiğinde bu teknik rekabet avantajı yaratırken yanlış uygulandığında ise geri dönülemez sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki şampiyon isimler 5 günde 20 kilo verip 24 saatte geri almayı nasıl başarıyorlar? İşte sürece dair merak edilen detaylar...

Tartıda kilo verip dövüş günü geri alıyorlar MMA dövüşçülerinin tartıya çıktıkları gün ile dövüş günleri arasında büyük kilo değişimleri yaşaması yaygın bir uygulamadır. Dövüşçüler genellikle kilo sıralamasına girebilmek için tartıya kadar kilo verir ardından hızla kilo alarak dövüşe daha güçlü, dayanıklı ve çevik girmeyi hedeflerler. Örneğin UFC şampiyonu Georges St. Pierre, 5 günde 20 kilo verebiliyor ancak dövüşünden önce hızla bu kiloları geri alabiliyor.