Stephen Hawking'e göre kıyamet böyle kopacak! Dünyanın sonu böyle gelecek…
İnsanlığın sonu nasıl gelecek? Kıyamet nasıl kopacak? İnsanlığın zihnini en çok meşgul eden konulardan biri bu. Bu konu hakkında pek çok iddia ortaya atıldı, pek çok araştırma da yapıldı. Bu araştırmalara dahil olanlardan biri de Stephan Hawking olmuştu. Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üretti. Geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. İşte Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları.
15.02.2020 14:21
- Son Güncelleme: 15.02.2020 14:42
Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.
DİĞER GALERİLER