'Türkiye' ne demek? Ne anlama geliyor? Sandığınız gibi değilmiş! Çok şaşıracaksınız

Türkiye, Fransa, Almanya, Çin, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler'in resmi olarak tanıdıklarıyla toplamda 193 ülke. Tabi kabul görenlerin dışında bilinen ülke sayısı 236. Asıl ilginç olan ise bu ülkelerin adları... Hiç merak ettiniz mi 'Türkiye' ismi nereden geliyor, Türkiye'nin anlamı nedir diye? Veya başka ülkeleri de? Dünyadaki ülkelerin üçte biri, o ülkeyi kuran ırk, kavim, millet ismine göre isimlendirilmiş. Peki ya diğerler? İşte ülkelerinin isimlerinin, beklenmedik anlamları.

İtalya'yı, kendilerine Vitali diyen bir kavim kurmuş. Bulgaristan ismi, eski Türkçede de kullanılan ve 'karışık' anlamına gelen 'Bulga' kelimesinden geliyor. Bu isim Türk ve Slav ırklarının karışımından dolayı verilmiş. Tayland, adını kendilerine Thai yani 'özgür insan' diyen kavimden alıyor.