Haberler Galeri Yaşam Son dakika haberi: Bursa polisinden "masaj salonlarına" baskın

Son dakika haberi: Bursa polisinden "masaj salonlarına" baskın

Son dakika haberi... Bursa'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 41 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 iş yerinde yönetmeliğe aykırı işçi çalıştırıldığı belirlendi.

15.02.2020 13:46 - Son Güncelleme: 15.02.2020 14:13
Son dakika haberi: Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 personelin katıldığı uygulamada ilk olarak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika haberi: Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

Eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler, masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatları ve sigortalarını denetledi.

Son dakika haberi: Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

41 masaj salonunu denetleyen ekipler, 6 iş yerinde 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştırıldığı tespit etti.
Masaj salonlarından sonra günübirlik kiralık apartları denetleyen ekipler, 82 işletmede 488 daire denetledi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler nedeniyle 45 bin 61 lira idari para cezası kesildi.

Son dakika haberi: Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

Uygulamanın son bölümünde de kahvehaneler gibi umuma açık yerler denetlendi. 143 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yaptı.

Son dakika haberi: Bursa polisinden masaj salonlarına baskın

Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye de toplamda 7 bin 350 lira para cezası kesildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bu ormana giden bir daha geri dönemiyor, asla haber alınamıyor! Kan donduran olay
Bu ormana giden bir daha geri dönemiyor, asla haber alınamıyor! Kan donduran olay