Son dakika haberi: Bursa polisinden "masaj salonlarına" baskın
Son dakika haberi... Bursa'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 41 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 iş yerinde yönetmeliğe aykırı işçi çalıştırıldığı belirlendi.
15.02.2020 13:46
- Son Güncelleme: 15.02.2020 14:13
41 masaj salonunu denetleyen ekipler, 6 iş yerinde 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştırıldığı tespit etti.
Masaj salonlarından sonra günübirlik kiralık apartları denetleyen ekipler, 82 işletmede 488 daire denetledi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler nedeniyle 45 bin 61 lira idari para cezası kesildi.
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