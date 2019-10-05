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Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu! 'O görmek istemeyeceğiniz türden...'

Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları korkunç! Dünyaca ünlü fizikçi Stephan Hawking hayatını kaybettiği 76 yaşına kadar bilim alanında çok şey üretti. Geriye ise çalışmaları ve teorileri kaldı. Ünlü fizik dehasının bıraktığı kıyamet senaryoları ise kan donduran cinsten. Evren hakkındaki düşüncelerinin tüm dünya tarafından kabul edilmesi, yaptığı kıyamet tahminlerinin de bir o kadar önemli olduğu gerçeğini tüm dünyaya hatırlatıyor. İşte Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları.

05.10.2019 08:29 - Son Güncelleme: 05.10.2019 08:32
Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu!

Einstein'dan sonra dünyanın gelmiş geçmiş en iyi fizik dehası olarak kabul edilen Stephan Hawking, 2018 yılında hayatını kaybettikten sonra pek çok çalışmasını ve teorisini insanlığa bıraktı. Onun evren hakkındaki görüşlerinin yanında bir de dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları var ki pek göz ardı edilecek cinsten değil.

Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu!

İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu!

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu!

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

Stephan Hawking'in kıyamet uyarıları kan dondurdu!

Hawking yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.

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