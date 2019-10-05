İstanbul'da beklenen yağış başladı! İstanbul'da yağış kaç gün sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde gece boyunca etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Peki İstanbul'da sağanak yağış kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...
Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ekipleri, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.
Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı
Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı'ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi.