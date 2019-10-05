İstanbul'da beklenen yağış başladı! İstanbul'da yağış kaç gün sürecek?

Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ekipleri, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.



Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir ağaç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı