Günlük burç yorumları – 5 Ekim 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 5 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Mars Terazi burcunda seyrederken aşk ile alakalı konularda verimli olamayabilirsiniz. Partnerinizle olan açmazları çözmeyi ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var.
Olayların duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün içindesiniz. Kombinasyon burcunuz Terazide ilerleyen Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor. Yurt dışı olayların hızla gelişeceği bir performans sergileyeceksiniz.
BOĞA
Bugünlerde kendinizi genel anlamda sakin hissedebilirsiniz ancak hisleriniz zorlandığı taktirde beklenen veya ön görülenden büyük tepki gösterebilirsiniz.
Bugün sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve çabalarınızın boşa gitmesinden hoşlanmıyorsunuz. Enerjinizi bölmeden yoğunlaşmalısınız.
İKİZLER
Aşk hayatınızda daha nazik ve anlayışlı bir tutum sergileyebilirsiniz. İkili ilişkilerde risk alan ve kendisini kontrol etmekte güçlük çeken yönleriniz ön plana çıkabilir.
Duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.. Bazı konularda kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda özgürce yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.
YENGEÇ
Acaba ben nerede hata yapıyorum hissinin hayatınıza yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.
Ay'ın zıt burcunuz Oğlak'ta ilerlemesi; birlikte çalıştığınız kişilerin sorunları ile ilgilenmenize neden olacak. Arkadaş çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün yaşayacaksınız. Kendinize güvenmeniz gerektiğini unutmayın.
ASLAN
Aşk hayatınızla alakalı diğer konularda da lması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz. Bu çeşit bir yalnızlık ve size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir.
Çevrenizde inatçı kişiliğinizle göze çarpmanıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ortaya koymaktan yanasınız. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, bugün yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz. Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir.