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Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun'dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle 'Korkunç' inanamayacaksınız

Tüm Türkiye yasta... Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 9 saat arayla meydana gelen, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 bin 302 yıkılan bina ihbarı var, şu ana kadar 3 bin 381 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Türkiye'nin birçok kentinde hissedilen ikinci depremin ardından çok sayıdaki şehirde ilk depremde hasar gören bazı binalar yıkıldı. Deprem bölgelerindeki deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ise tek kelimeyle 'Korkunç'

07.02.2023 10:53 - Son Güncelleme: 07.02.2023 11:34
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun’dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle ’Korkunç’ inanamayacaksınız

Türkiye kaybettiği canlara ağlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun’dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle ’Korkunç’ inanamayacaksınız

AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun’dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle ’Korkunç’ inanamayacaksınız

Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedilen deprem sonrası can kaybının 3 bin 381'e, yaralı sayısının 20 bin 426'ya yükseldi.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun’dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle ’Korkunç’ inanamayacaksınız

10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremden zarar gören yerleri öncesi ve sonrası halleri yürekleri parçalıyor.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, İskenderun’dan deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar! Tek kelimeyle ’Korkunç’ inanamayacaksınız

Gaziantep Kalesi

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