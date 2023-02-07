7,7'lik felakette Hatay'da şehit düşen Piyade Er Eren Taşkın'ın şehadet haberi ailesine verildi! Çok acı detay...
Türkiye, bugün "Yüzyılın felaketi" olarak tanımlanabilecek bir deprem ile karşı karşıya kaldı. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7,7 deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem sonucu Piyade Er Eren Taşkın Hatay'da şehit oldu. Henüz dört gün önce birliğine teslim olduğu öğrenilen Taşkın'ın şehadet haberi İzmir'deki ailesine verildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremler sonucu Hatay'da şehit olan Piyade Er Eren Taşkın'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin arkadaşı Hira Beyt Doğan, "Asker eğlencemiz vardı. Burada hep beraber eğlendik. Bugün şehit haberini aldım. Hala olayın şokundayım. Çocukluğumun beraber geçtiği, her şeyimizi paylaştığım arkadaşımı bugün şehit verdim. Kötüyüz, üzgünüz. Deprem olaylarının, hepsinin etkisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.
MSB DUYURDU: 3 ASKER ŞEHİT OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.