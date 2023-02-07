7,7’lik felakette Hatay’da şehit düşen Piyade Er Eren Taşkın’ın şehadet haberi ailesine verildi! Çok acı detay...

Şehidin arkadaşı Hira Beyt Doğan, "Asker eğlencemiz vardı. Burada hep beraber eğlendik. Bugün şehit haberini aldım. Hala olayın şokundayım. Çocukluğumun beraber geçtiği, her şeyimizi paylaştığım arkadaşımı bugün şehit verdim. Kötüyüz, üzgünüz. Deprem olaylarının, hepsinin etkisindeyiz. Allah herkesin yardımcısı olsun." diye konuştu.