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Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ancak hastanede vefat eden Ece Gürel'in tarot ve kurşun dökme ile de ilgilendiğinin ortaya çıkması spiritüel olayları gündeme getirdi. Sosyal medyada istismara varan çok sayıda hesap tespit edildi. Garanti veren sözde büyücülerin bin lira ila 15 bin lira arasında aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme garantisi verdiği ortaya çıktı.

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takvim.com.tr
Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti

Ece Gürel'in vefatı dikkatleri bir kez daha sözde büyücülere çevirdi. Sosyal medyada çoğalan bu sözde büyücüler vatandaşları mağdur etmek için her yolu deniyorlar.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Haksız kazanç elde eden bu kişlerin sosyal medya hesaplarından reklam vererek gönderilerinin daha fazla kesime yayılmasını sağladığ tespit edildi. Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta 'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

ESKİ SEVGİLİYİ GERİ GETİRME...

Uzmanlar, bu tarz eylemlerin kişilerin ilgi alanları olduğunu ve bir sakıncasının bulunmadığını belirtse de, bazı sosyal medya hesapları bu durumu suistimal ediyor. Paylaşımlarında korkunç ritüellere yer veren hesaplarda vatandaşlara birçok vaat sunuluyor. Bu vaatler arasında 'Eski sevgiliyi geri getirme, büyü bozma" gibi konular bulunuyor.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Üstelik sosyal medyada bolca karşımıza çıkan bu hesaplar kendilerini masum unvanlarla tanıtıyor. Kendilerini 'Medyum', 'Hoca', ve 'Enerji Uzmanı' isimleriyle tanıtarak vatandaşları ağına düşürüyor.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Sabah'ın haberine göre; İnstagram'da yer alan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti

"Medyum_talhahoca" isimli bir profil ise paylaşımında aşık etme, geri çevirme ritüeli gibi birçok büyü işlemi yaptığını belirterek vatandaşlara ücretsiz bakım vaadi bile sunuyor. Ayrıca bu hesaplar, belirli bir kazanç sağladıklarında hesaplarını kapatıp farklı isimle yeni hesap açarak yine dolandırmaya devam ediyor.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:

"Üzerimizde büyü olduğunu ve bozulması gerektiğini söyleyerek bizi ikna etti. 'Yuvanız bile yıkılır' diyerek korkutup, 3 bin TL paramızı aldı. Daha sonra 'bozamıyorum, kurban alacaksın yoksa büyüyü bozamam' diyerek işlemi iptal edeceğini söyledi. Şikayet edersek hayatımızı bitirecek daha kötü büyüler yapacağı ile tehdit etti. Haberlere vereceğimizi söylediğimizde ise 'Verin, eğlenelim biraz' diye cevap verdi." Başka bir kullanıcı ise, Medyum Süryani Hoca isimli birinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Doç. Dr. Psikiyatrist Armağan Samancı, "Toplumdaki gelişim, bir grup insanda yaşamsal bir tıkanmaya yol açabilir. Çünkü yaşanan bir hayat var bir de internet ve sosyal medyada yaşatılan bir hayat var. Kişilerin yaşadığı hayatla yaşamak istediği hayat arasında büyük boşluklar olunca kişilerde bir takım sıkıntılar meydana gelebilir. Sahte bir hayat, insanları çekim alanına alıyor. Böyle olunca da bireyler sıkıntılarını aşmak için bir çıkış noktası arıyorlar. İnsanlar, mucizevi, çabuk ve problemleri kökten çözebilecek bir şey arıyorlar. İnsanlarda böyle bir ruh hali olduğu zaman da bu durumu kötü kullananların ağına düşüyorlar.

Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Büyük bir bunalıma girildiği zaman bizim Dissosiyatif Bozukluk olarak adlandırdığımız bir durum yani bir 'kopma' durumu meydana gelebiliyor. Bu durum bilinci kaybetme değil de daha çok bir ruhsal uyurgezerlik gibi. Böyle olduğu zaman ormana gidip bir çözüm arama işine girişmiş olabilir ve dediğimiz gibi Dissosiyatif Bozukluk meydana gelmiş olabilir. Büyü, tarot, kurşun dökme gibi uygulamalar eskiden beri var ve bunların hiçbir bilimsel bir dayanağı da yok. Ancak asıl sorun şu ki, bu işlerle uğraşan kişiler, karşılarındakilerin psikolojik sıkıntıları olduğu ve zarar görebilecekleri noktaya geldiklerinde 'dur' demeliler. " dedi.

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