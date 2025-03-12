Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ bulunan ancak hastanede vefat eden Ece Gürel'in tarot ve kurşun dökme ile de ilgilendiğinin ortaya çıkması spiritüel olayları gündeme getirdi. Sosyal medyada istismara varan çok sayıda hesap tespit edildi. Garanti veren sözde büyücülerin bin lira ila 15 bin lira arasında aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme garantisi verdiği ortaya çıktı.
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Ece Gürel'in vefatı dikkatleri bir kez daha sözde büyücülere çevirdi. Sosyal medyada çoğalan bu sözde büyücüler vatandaşları mağdur etmek için her yolu deniyorlar.
Haksız kazanç elde eden bu kişlerin sosyal medya hesaplarından reklam vererek gönderilerinin daha fazla kesime yayılmasını sağladığ tespit edildi. Instagram hesapları üzerinden, tarot, el falı bakan şifacı veya büyücü olduğunu iddia eden sahtekarlar, büyü bozma bahanesiyle yasal olmayan yollarla para topluyor ve aynı zamanda vatandaşı dolandırıyor. Hatta
'Cadılık' eğitimi verdiğini iddia edenler dahi bulunuyor.
ESKİ SEVGİLİYİ GERİ GETİRME...
Uzmanlar, bu tarz eylemlerin kişilerin ilgi alanları olduğunu ve bir sakıncasının bulunmadığını belirtse de, bazı sosyal medya hesapları bu durumu suistimal ediyor. Paylaşımlarında korkunç ritüellere yer veren hesaplarda vatandaşlara birçok vaat sunuluyor. Bu vaatler arasında
'Eski sevgiliyi geri getirme, büyü bozma" gibi konular bulunuyor.
Üstelik sosyal medyada bolca karşımıza çıkan bu hesaplar kendilerini masum unvanlarla tanıtıyor. Kendilerini
'Medyum', 'Hoca', ve 'Enerji Uzmanı' isimleriyle tanıtarak vatandaşları ağına düşürüyor.
Sabah'ın haberine göre; İnstagram'da yer alan 'Medyum.akbar.hoca' kullanıcı adı ile büyü yaptığını iddia eden bir kişi takipçilerine hem garanti veriyor hem de WhatsApp üzerinden kendisiyle iletişime geçmelerini sağlıyor. Hesapta bin liradan başlayarak 15 bin TL'ye kadar büyülerin ücretleri gösteriliyor.