Sözde büyücüler tespit edildi! Fiyatları şoke etti! Aşık etme, eski sevgiliyi geri döndürme...

Öte yandan bu durumdan dolayı mağdur olan vatandaşlar bazı sosyal medya platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Bir vatandaş, Mahir Hoca adıyla tanınan kişi hakkında şikayetlerini şu sözlerle ifade etti:

"Üzerimizde büyü olduğunu ve bozulması gerektiğini söyleyerek bizi ikna etti. 'Yuvanız bile yıkılır' diyerek korkutup, 3 bin TL paramızı aldı. Daha sonra 'bozamıyorum, kurban alacaksın yoksa büyüyü bozamam' diyerek işlemi iptal edeceğini söyledi. Şikayet edersek hayatımızı bitirecek daha kötü büyüler yapacağı ile tehdit etti. Haberlere vereceğimizi söylediğimizde ise 'Verin, eğlenelim biraz' diye cevap verdi." Başka bir kullanıcı ise, Medyum Süryani Hoca isimli birinin kendisini dolandırdığını ileri sürdü.