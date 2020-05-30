Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?
Sosyal medya yeni bir renk karmaşası ile çalkalanıyor. Bu karedeki renkleri bazıları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor. Peki söz konusu karedeki kurukafalar gerçekte hangi renk? Doğru cevaba inanamayacaksınız!
30.05.2020 08:45
- Son Güncelleme: 30.05.2020 08:45
Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu kare dijital dünyayı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu karedeki kurukafaları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor.
Söz konusu karedeki kurukafalar Mor ve Turuncu değil aslında Kırmızı. Zira renk pigmentleri, Munker-White yanılsaması sebebiyle değişiyor.
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