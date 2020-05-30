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Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Sosyal medya yeni bir renk karmaşası ile çalkalanıyor. Bu karedeki renkleri bazıları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor. Peki söz konusu karedeki kurukafalar gerçekte hangi renk? Doğru cevaba inanamayacaksınız!

30.05.2020 08:45 - Son Güncelleme: 30.05.2020 08:45
Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı bu kare dijital dünyayı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu karedeki kurukafaları Mor ve Turuncu bazıları ise Kırmızı olarak görüyor.

Söz konusu karedeki kurukafalar Mor ve Turuncu değil aslında Kırmızı. Zira renk pigmentleri, Munker-White yanılsaması sebebiyle değişiyor.

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Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Elbise rengi tartışması geride kalsa da bir spor ayakkabı renk tartışmasının fitilini tekrar ateşledi.

Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

BU AYAKKABI NE RENK? (İŞTE BİLİMİN YANITI)

Kimsenin rengi üzerinde uzlaşamadığı elbiseyi eminiz ki hatırlıyorsunuzdur. Zira 2015'te bu elbisenin rengi küresel bir fenomene dönüşmüştü.

Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Bir sosyal medya kullanıcısı, yeni aldığı ayakkabıyı paylaştı. Ayakkabının rengini herkesin farklı farklı görmesi sonucu yayılan fotoğrafa birçok yorum yapılıyor.

Sosyal medyayı ikiye bölen kare: Siz hangi rengi görüyorsunuz?

Peki neden aynı cisme bakıp farklı renkler görüyoruz? İşte bilim insanlarının cevabı.

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