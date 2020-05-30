Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...
Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Dünya tarihinin ve insanlığın beşiği olan İstanbul, yıllar içerisinde akıllara durgunluk veren bir hızla değişti. İnsanlar değişti, binalar, yollar ve nicesi... İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar bu inanılmaz değişimin kanıtı niteliğinde. Hadi gelin 1969 yılının İstanbul'unda bir tura çıkalım. Şimdilerde Yeşilçam filmlerinde gördüğünüz İstanbul'un gerçek yüzü sizi çok şaşırtacak.
30.05.2020 04:42
- Son Güncelleme:
DİĞER GALERİLER