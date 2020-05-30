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Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...

Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Dünya tarihinin ve insanlığın beşiği olan İstanbul, yıllar içerisinde akıllara durgunluk veren bir hızla değişti. İnsanlar değişti, binalar, yollar ve nicesi... İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar bu inanılmaz değişimin kanıtı niteliğinde. Hadi gelin 1969 yılının İstanbul'unda bir tura çıkalım. Şimdilerde Yeşilçam filmlerinde gördüğünüz İstanbul'un gerçek yüzü sizi çok şaşırtacak.

30.05.2020 04:42 - Son Güncelleme:
Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna' nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar

Galata Kulesi'nden Sultanahmet Camii

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...

Galata Köprüsü

Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...

Eminönü'den Karaköy'e bakış

Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...
Ünlü fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın arşivinden çıkan İstanbul'a bakın! Hiç böyle görmediniz...

Twitter'da eski İstanbul fotoğraflarını paylaşan Hayalleme sayfası, yine nostaljik içerikleri takipçilerine sundu.

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