Yeşilçam'da Gardırop Fuat rolüyle gönüllere taht kurmuştu! Milyoner'de yarışmacı o soru için 3 jokerini kullandı
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümünde geceye "Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?" sorusu damga vurdu. Yarışmacı dikkat çeken Yeşilçam sorusu için tam 3 jokerini birden kullandı. İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Yeşilçam sorusu ve yeni bölümden kareler...
31.05.2020 00:56
- Son Güncelleme: 31.05.2020 01:05
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