Sosyal medyada 'Yürüyen adamlar' adıyla fenomen olan Neşet Turan’a canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken CZN Burak detayı

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken canlı yayın yaptığı sırada kamyonun altında kalan sosyal medya fenomeni Neşet Turan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Turan'a ait canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayın sırasında kamyonun Neşet Turan'a çarptığı ve Turan'ın yanında bulunan kişinin de 'ağabey, ağabey' diye bağırdığı duyuldu