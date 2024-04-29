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Sosyal medyada 'Yürüyen adamlar' adıyla fenomen olan Neşet Turan’a canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken CZN Burak detayı

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek giderken canlı yayın yaptığı sırada kamyonun altında kalan sosyal medya fenomeni Neşet Turan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Turan'a ait canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yayın sırasında kamyonun Neşet Turan'a çarptığı ve Turan'ın yanında bulunan kişinin de 'ağabey, ağabey' diye bağırdığı duyuldu

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Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 16:17 Güncelleme 29 Nisan 2024, 16:35
Sosyal medyada ’Yürüyen adamlar’ adıyla fenomen olan Neşet Turan’a canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken CZN Burak detayı 1

Kayseri'de İstanbul'a yürüyerek giderken Aksaray'da kara yolunda canlı yayın yaptığı sırada kamyonun çarptığı Neşet Turan (36), hastanede hayatını kaybetti.

Sosyal medyada ’Yürüyen adamlar’ adıyla fenomen olan Neşet Turan’a canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken CZN Burak detayı 2

Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen Neşet Turan, 8 gün önce 2 arkadaşı ile yola çıktı. 2 arkadaşı ile güzergah boyunca ilerleyen Turan, dün saat 20.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Sapmaz köyü yakınlarında sosyal medyadan canlı yayın açtı.

Sosyal medyada ’Yürüyen adamlar’ adıyla fenomen olan Neşet Turan’a canlı yayın yaparken kamyon çarpmıştı! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı! Dikkat çeken CZN Burak detayı 3

Bir yandan yürüyüp, bir yandan da yayın yapan Turan'a, kamyon çarptı.

Fenomen Neşet Turan'ın öldüğü feci kaza kamerada!

Kamyon şoförü kaçarken, yaralanan Turan kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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