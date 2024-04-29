Müge Anlı Kaan Çam bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah detayı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. Programa konuk olan bir aile, 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kaan'ın daha büyük gözükmek için saçından bıyık yaptığı ortaya çıkarken, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah detayı ise izleyicileri hayrete düşürdü. Peki, Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam kimdir? İşte detaylar….