Müge Anlı Kaan Çam bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam aranıyor! Dikkat çeken Farah Zeynep Abdullah detayı

Müge Anlı ve Tatlı Sert'te ilginç bir olay yaşandı. Programa konuk olan bir aile, 15 yaşındaki kayıp oğulları Kaan Çam'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Kaan'ın daha büyük gözükmek için saçından bıyık yaptığı ortaya çıkarken, ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah detayı ise izleyicileri hayrete düşürdü. Peki, Müge Anlı Kaan Çam olayı nedir, bulundu mu? 15 yaşındaki Müslüm Gürses hayranı Kaan Çam kimdir? İşte detaylar….
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında izleyenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı. Geçtiğimiz hafta bir aile, 15 yaşındaki oğulları Kaan Çam'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Acılı aile, Müslüm Gürses hayranı olan Kaan'ın saçlarının önünden kesip bıyık yaptığın ifade etti.
8 gündür kayıp olan Kaan'a ulaşmak için Müge Anlı imkanlarını seferber etti.
Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan kaçan 15 yaşındaki Kaan Çam'ın sevgilisini aramak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.
DİKKAT ÇEKEN FARAH ZEYNEP ABDULLAH DETAYI
15 yaşındaki gencin İstanbul'da semt semt gezerken birçok esnafa Farah Zeynep Abdullah'ın kız arkadaşı olduğunu ve ona acil ulaşması gerektiğini söylediği ortaya çıktı.