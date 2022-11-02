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Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün İnci Tanem performansı dillere destan

Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün Tarkan'ın İnci Tanem şarkısını söylediği anlar sosyal medyada viral oldu. Megastar Tarkan, o anları "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" notuyla paylaştı. İmam-hatip mezunu olan kadife sesli teğmen için annesi Fatma Öğüt "Sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik. Kuran okurken herkes gıptayla dinlerdi." yorumunu yaptı.

02.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:31
Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün İnci Tanem performansı dillere destan

Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyleyen Konyalı 'Kadife sesli teğmen' Ahmet Hamdi Öğüt'ün videosunu milyonlarca kişi tarafından izlendi.

MİLYONLARCA İZLENEN KADİFE SESLİ TEĞMEN VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün İnci Tanem performansı dillere destan

Oğlunun güzel sesli olması nedeniyle imam hatibe gittiğini belirten anne Fatma Öğüt, "Ahmet Hamdi imam hatip mezunu. Daha sonra askerliği çok sevdiği için oraya yöneldi.

Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün İnci Tanem performansı dillere destan

Vatanı ve bayrağı için severek görev yapıyor. Oğlumun söylediği şarkıyı müzik severlerin beğenmesi bir anne olarak beni gururlandırdı. Güzel dileklerini belirten herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün İnci Tanem performansı dillere destan

Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğup büyüyen Ahmet Hamdi Öğüt, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyledi.

Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt’ün İnci Tanem performansı dillere destan

Şarkısının sosyal medyada paylaşılması üzerine birden popüler olan Öğüt'ü kısa süre içerisinde milyonlarca kişi izledi. İzleyiciler teğmen Öğüt'e 'Kadife sesli teğmen' yakıştırmasını yaptı.

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