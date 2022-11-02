Sosyal medyada milyonlarca izlendi herkes onu konuşuyor Tarkan bile paylaştı: Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün İnci Tanem performansı dillere destan
Teğmen Ahmet Hamdi Öğüt'ün Tarkan'ın İnci Tanem şarkısını söylediği anlar sosyal medyada viral oldu. Megastar Tarkan, o anları "Çok güzel söylemişsin teğmen kardeş. Ağzına, yüreğine sağlık" notuyla paylaştı. İmam-hatip mezunu olan kadife sesli teğmen için annesi Fatma Öğüt "Sesi güzel olduğu için imam hatibe yönlendirdik. Kuran okurken herkes gıptayla dinlerdi." yorumunu yaptı.
02.11.2022 09:18 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:31
Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyleyen Konyalı 'Kadife sesli teğmen' Ahmet Hamdi Öğüt'ün videosunu milyonlarca kişi tarafından izlendi.
MİLYONLARCA İZLENEN KADİFE SESLİ TEĞMEN VİDEO
Oğlunun güzel sesli olması nedeniyle imam hatibe gittiğini belirten anne Fatma Öğüt, "Ahmet Hamdi imam hatip mezunu. Daha sonra askerliği çok sevdiği için oraya yöneldi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde doğup büyüyen Ahmet Hamdi Öğüt, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin mezuniyet töreninde Tarkan'ın 'İnci Tanem' şarkısını söyledi.