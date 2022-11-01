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Ankara'da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş'ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Ankara'da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde aranıyordu. Demirtaş'ın cesedi ağaca asılı halde bulundu.

AJANSLAR
01.11.2022 21:32 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:32
Ankara’da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.

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Ankara’da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, bugün Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı.

Ankara’da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Ekipler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ormanlık alanını da kapsayan bölgede koridor oluşturup, tarama yaparak, kayıp genci bulmaya çalıştı.

Ankara’da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasında kalan sarp arazide de arama yapıldı.

Ankara’da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş’ın cesedi ağaca asılı halde bulundu

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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