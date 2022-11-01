Ankara'da kayıp üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş'ın cesedi ağaca asılı halde bulundu
Ankara'da 2 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş (19), cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde aranıyordu. Demirtaş'ın cesedi ağaca asılı halde bulundu.
01.11.2022 21:32 - Son Güncelleme: 01.11.2022 21:32
Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi Doğanay Demirtaş, cumartesi günü ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Demirtaş için arama çalışması başlatıldı.
Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, AFAD ve AKUT ekipleri, bugün Demirtaş'ın cep telefonundan en son sinyal alınan Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü çevresinde arama başlattı.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda Doğanay Demirtaş'a ait bir ize rastlanmadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.