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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

Son dakika haberleri... İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir işkence ortaya çıkarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Mustafa P.'yi kaçırıp ellerinden kalorifer peteğine kelepçeleyerek günlerce alıkoyan ve ailesinden 10 bin dolar fidye isteyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Belirlenen adreste alıkonulan garson Mustafa P. Kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

02.11.2022 09:44 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:44
SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ayın 17'sinde polise giden İranlı Turist Mına V. (45) bir süredir Türkiye'de yaşayan kuzeni Mustafa P.'den 2 gündür haber alamadıklarını söyleyip başvuruda bulundu. Polisin çalışmaları sürerken ertesi gün tekrar polise giden Mına V. Kuzeninin telefonundan ailesine bir mesaj geldiğini söyledi.

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SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

Gelen mesajda kuzeninin bir apartta elleri kolları bağlı kalorifer peteğine kelepçelenmiş işkence videosu vardı.

SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

Videoyu atan kişiler 10 bin dolar fidye karşılığında Mustafa P.'nin serbest kalacağını söylüyorlardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.

SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

GASP BÜRO KURTARDI
Yapılan çalışmalarda garson Mustafa P.'yi kaçırıp Beyoğlu'nda bir apartta sakladıkları belirlendi.

SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler

28 Ekim günü operasyon yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri adreste bulunan İranlı şüpheliler Morteza B., Mılad B., Hamıd G. ve Mojtaba M. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

SON DAKİKA