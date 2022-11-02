SON DAKİKA: Garsonu kaçırıp ailesinden 10 bin dolar fidye istediler! Kalorifer peteğine kelepçeleyip günlerce işkence ettiler
Son dakika haberleri... İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir işkence ortaya çıkarıldı. İstanbul Beyoğlu'nda 30 yaşındaki Mustafa P.'yi kaçırıp ellerinden kalorifer peteğine kelepçeleyerek günlerce alıkoyan ve ailesinden 10 bin dolar fidye isteyen şüpheliler Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Belirlenen adreste alıkonulan garson Mustafa P. Kurtarıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
02.11.2022 09:44 - Son Güncelleme: 02.11.2022 09:44
Beyoğlu'nda geçtiğimiz ayın 17'sinde polise giden İranlı Turist Mına V. (45) bir süredir Türkiye'de yaşayan kuzeni Mustafa P.'den 2 gündür haber alamadıklarını söyleyip başvuruda bulundu. Polisin çalışmaları sürerken ertesi gün tekrar polise giden Mına V. Kuzeninin telefonundan ailesine bir mesaj geldiğini söyledi.
Videoyu atan kişiler 10 bin dolar fidye karşılığında Mustafa P.'nin serbest kalacağını söylüyorlardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri hemen harekete geçti.
GASP BÜRO KURTARDI
Yapılan çalışmalarda garson Mustafa P.'yi kaçırıp Beyoğlu'nda bir apartta sakladıkları belirlendi.