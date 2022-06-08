Kur'an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu: "Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm"
Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Öte yandan olaya karışan 3 öğrenci ile ilgili verilen ceza da belli oldu.
08.06.2022 18:29 - Son Güncelleme: 08.06.2022 18:50