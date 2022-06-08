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Haberler Yaşam Kur'an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu: "Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm"

Kur'an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu: "Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm"

Antalya'da Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi, çektiği video ile Kur'an-ı Kerim'i öperek kendini savundu. Genç, "Kur'an-ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum. Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandı. Öte yandan olaya karışan 3 öğrenci ile ilgili verilen ceza da belli oldu.

08.06.2022 18:29 - Son Güncelleme: 08.06.2022 18:50
Kur’an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu: Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm

Antalya'nın Serik ilçesinde Kur'an-ı Kerim'e tekme atarak büyük tepki çeken lise öğrencisi kendini savundu.

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Kur’an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu: Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm

Eline Kur'an-ı Kerim alarak öpüp başına koyan genç, "Selamünaleyküm Müslüman kardeşlerim.

Kur’an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu: Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm

Sosyal medyada yayınlanan Kur-an'ımıza hakaret olan görüntünün futbol hevesim olmasıyla arkadaşımın bana bir anda atmasından dolayı refleksi olarak yemin ederim ki istek dışı Kur-an'ı Kerim olduğunu bilmeyerekten vurdum.

Kur’an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu: Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm

Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm.

Kur’an-ı Kerim’e tekme atan ahlaksız liseli Kur’an-ı Kerim’i öperek kendini savundu: Yaptığımdan aşırı pişman ve üzgünüm

Herkesten özür dilerim" sözlerine yer verdi.

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