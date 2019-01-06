Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

- Yapılan yardımları kişilerin fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyadan paylaşmak dinen uygun mu?

- Görüntüsü paylaşılan kişinin bulunduğu çevrede rencide olma durumu var mı öncelikle buna bakmalıyız. İkincisi yardımı yapan kişinin niyeti önemli. Diğer paylaşımlarından niyetinin ne olduğu anlaşılır. "İyilikte yardımlaşın" diyor Peygamberimiz. Farz olan zekât gibi iyilikler aleni verilmelidir. "Kişinin ben zekâtımı verdim" deme hakkı var, teşvik için.