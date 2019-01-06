Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Nihat Hatipoğlu, hayatımızın merkezi haline gelen sosyal medyanın günah günah, sevap, haram ve helallerini anlattı. Peki sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Yemek fotoğrafı paylaşmak caiz mi, güzel sofralar paylaşarak günah işliyor muyuz? İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun cevapları...

6 Ocak 2019 Pazar, 11:36:30 Güncelleme: 11:36:49
Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sosyal medya gerçeklerini değerlendirdi. WhatsApp gruplarından, atılan iftiraları beğenmeye kadar birçok konuya değinen Hatipoğlu, yapılan yardımların sosyal medyadan da paylaşılmaması gerektiğini dile getirdi.

Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

- Yapılan yardımları kişilerin fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyadan paylaşmak dinen uygun mu?
- Görüntüsü paylaşılan kişinin bulunduğu çevrede rencide olma durumu var mı öncelikle buna bakmalıyız. İkincisi yardımı yapan kişinin niyeti önemli. Diğer paylaşımlarından niyetinin ne olduğu anlaşılır. "İyilikte yardımlaşın" diyor Peygamberimiz. Farz olan zekât gibi iyilikler aleni verilmelidir. "Kişinin ben zekâtımı verdim" deme hakkı var, teşvik için.

Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Sadaka niyetindeki iyiliklerin ise paylaşılmaması gerekir. Ölçü şu olmalı. Hz. Ali dört lirası olduğunda; birini gece, birini gündüz, birini açık verir, birini de gizlerdi. Demek ki açıktan da verilebilir gizli de. Bu kişinin duruşuyla alakalı.

Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

Yapılan iyilik açık olduğunda bazı kişiler sizin hakkınızda kötü algı oluşturup "Yaptığı iyiliği gösteriyor" der. İkincisi nefsiniz de pohpohlanmış olur. "Ne kadar büyük bir adammışım 10 kişiye ayakkabı giydirdim" şeklinde şeytan sizinle uğraşabilir.

Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı

- Sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak caiz mi, güzel sofralar paylaşarak günah işliyor muyuz?
- Nerede paylaştığımız önemli. Tamamen tüketici olan, zevkine sefasına düşkün bir görüntü içinde paylaşırsak bu problem oluşturur. Başkalarını bizim yakaladığımız imkânları yakalamaya zorlayabilir. Sosyal medyayı durumu iyi olanlar da olmayanlar da hatta çocuklar da kullanıyor.

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