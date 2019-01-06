Sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Nihat Hatipoğlu yanıtladı
Nihat Hatipoğlu, hayatımızın merkezi haline gelen sosyal medyanın günah günah, sevap, haram ve helallerini anlattı. Peki sosyal medyada karşı cinsten birinin fotoğrafını beğenmek aldatmaya girer mi? Yemek fotoğrafı paylaşmak caiz mi, güzel sofralar paylaşarak günah işliyor muyuz? İşte Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun cevapları...
- Yapılan yardımları kişilerin fotoğraflarıyla birlikte sosyal medyadan paylaşmak dinen uygun mu?
- Görüntüsü paylaşılan kişinin bulunduğu çevrede rencide olma durumu var mı öncelikle buna bakmalıyız. İkincisi yardımı yapan kişinin niyeti önemli. Diğer paylaşımlarından niyetinin ne olduğu anlaşılır. "İyilikte yardımlaşın" diyor Peygamberimiz. Farz olan zekât gibi iyilikler aleni verilmelidir. "Kişinin ben zekâtımı verdim" deme hakkı var, teşvik için.
- Sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak caiz mi, güzel sofralar paylaşarak günah işliyor muyuz?
- Nerede paylaştığımız önemli. Tamamen tüketici olan, zevkine sefasına düşkün bir görüntü içinde paylaşırsak bu problem oluşturur. Başkalarını bizim yakaladığımız imkânları yakalamaya zorlayabilir. Sosyal medyayı durumu iyi olanlar da olmayanlar da hatta çocuklar da kullanıyor.