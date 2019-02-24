TC kimlik numarasındaki büyük sır ne?

Yeni çipli kimlik kartları tüm hızıyla dağıtılmaya devam ediyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır.

24.02.2019 17:19 - Son Güncelleme: 24.02.2019 17:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





